Sono ore di grande fermento dopo la vincita del 6 al Superenalotto. Tutti stanno cercando chi sia il vincitore e a parlare è stato il titolare della tabaccheria dove c’è stato il trionfo, nella città di Rovigo. Innanzitutto vi ricordiamo quali sono stati i numeri fortunati, che hanno permesso l’ottenimento degli 85 milioni di euro: 56 52, 40, 9, 10, 19. Ha giocato solamente 3 euro e alla fine ha guadagnato davvero una cifra molto importante.

Dunque, dopo il trionfo col 6 al Superenalotto, è emersa non solo la volontà di sapere chi sia il vincitore ma si è parlato anche della cosiddetta tassa sulla fortuna. Si tratta di un prelievo obbligatorio del 20% sulla vincita che eccede i 500 euro. Quindi, dovranno essere appunto 17 i milioni che entreranno nelle casse statali, come ha voluto rimarcare Agipronews. Ma vediamo adesso cosa ha dichiarato il titolare della ricevitoria in cui c’è stata la vincita.

6 al Superenalotto a Rovigo, chi è il vincitore

Il titolare della tabaccheria dove c’è stato il 6 al Superenalotto si è soffermato su quanto successo e su chi possa essere stato il vincitore. Ma innanzitutto, nel suo intervento ad Agipronews, si è soffermato anche su come ha scoperto la clamorosa notizia: “All’inizio pensavo fosse uno scherzo, hanno dovuto confermarmi più volte che la vincita c’era stata veramente. Ieri sera, mentre ero fuori con amici, mi ha chiamato la mia collaboratrice dicendomi che proprio nella nostra tabaccheria erano stati vinti 85 milioni di euro”.

Poi è sceso maggiormente nei particolari e ha rotto il silenzio su chi possa aver vinto così tanti milioni: “Non ho idea di chi possa essere. Noi abbiamo una nostra clientela fissa di persone che abitano nei dintorni, oltre al personale della vicina Questura, ma essendo situati in una strada che permette l’accesso alla città, qui arrivano anche tante persone di passaggio. Spero che a vincere sia stato qualcuno che ne aveva bisogno, e che soprattutto possa fare del bene”.

Infine, ha dichiarato ad Agipronews: “Abbiamo avuto qualche vincita di alcune decine di migliaia di euro, ma mai qualcosa di simile“. Quindi, una soddisfazione enorme per lui, dato che il suo nome e quello della tabaccheria sono balzati agli onori della cronaca italiana.