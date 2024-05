Grave incidente stradale nella mattinata di giovedì 23 maggio 2024. Un incidente che ha paralizzato il traffico sull’autostrada A4, nella zona che intercorre tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest. Un camion carico di animali si è ribaltato, causando non solo il blocco della circolazione ma anche una tragedia, perché molte mucche che venivano trasportate sono morte a seguito del ribaltamento del mezzo pesante su cui viaggiavano. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.50.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano online Polesine 24, il mezzo pesante su sui viaggiava il bestiame ha perso il controllo dopo aver tamponato un’auto che lo precedeva e a seguito dell’incidente diverse mucche sono morte sul colpo. Altre sono rimaste ferite o intrappolate nel rimorchio ed è stato necessario l’intervento di diverse squadre di vigili del fuoco e del 118 per mettere in sicurezza la zona e soccorrere gli animali sopravvissuti allo schianto.

La scena che si è presentata davanti ai soccorritori è stata terribile, perché lungo la carreggiata si trovavano diverse carcasse di animali e altri, sopravvissuti, vagare impauriti lungo l’autostrada. Circa trenta animali sono riusciti a uscire dal portellone posteriore del camion e sono fuggiti sulla carreggiata in direzione di Vicenza Ovest. Ovviamente la fuga degli animali ha generato caos sulla strada, dove c’è stata molta paura tra gli automobilisti e il pericolo del verificarsi ulteriori incidente a causa della presenza del bestiame sulla strada.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco di Arzignano e Vicenza, insieme al personale del Suem 118 e i veterinari dell’Ulss 8 Berica arrivati protamente sul posto per cercare di recuperare gli animali. La situazione è apparsa subito complessa, vista la moria degli animali sul posto e gli altri fuggiti in mezzo al traffico con il rischio per gli animali stessi e per gli automobilisti. I camionisti rimasti intrappolati nell’abitacolo del mezzo pesante, sono stati estratti dai vigili del fuoco e successivamente assistiti dal 118.

Vicenza, camion per trasporto animali si ribalta sulla A4 all'altezza di Montecchio Maggiore: mucche e vitelli fuggono lungo la carreggiata, alcuni animali sono morti dopo il tamponamento tra il tir e un'auto; autostrada bloccata per recuperare i bovini @ultimoranet pic.twitter.com/lsecwSJun7 — Ultimora.net (@ultimoranet) May 23, 2024

Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi, sono comunque stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti. Come detto, per alcuni animali non c’è stato scampo, mentre gli altri sono stati recuperati dal personale veterinario dell’Ulss 8 Berica. Per consentire la cattura delle mucche fuggite e impaurite, la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada hanno dovuto chiudere l’autostrada e lavorare incessantemente per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. Si sono registrate code di chilometri

verso Venezia e Milano.