Terribile incidente a Porcia in provincia di Pordenone all’alba del 1 aprile: una vettura con a bordo due giovani è finita nel lago della Burida. Lo schianto si è verificato in via Cartiera, nella zona di Rorai Piccolo. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente: la persona che era alla guida dell’automobile ha perso il controllo e il mezzo si è inabissato nel lago. A bordo c’erano un uomo di 30 anni che è annegato nonostante i tentativi di un poliziotto di salvargli la vita e una donna di 24 anni che è riuscita a salvarsi.

Secondo quanto avrebbe raccontato la superstite ai soccorritori subito dopo l’incidente, la coppia – di nazionalità dominicana – stava litigando quando il giovane alla guida ha perso il controllo dell’auto finendo contro un marciapiede e poi in acqua. Lo scrive l’Ansa. La giovane è riuscita ad uscire dall’abitacolo, il fidanzato è rimasto imprigionato ed è morto annegato.

Leggi anche: “Vetri rotti e tanto fumo”. Esplosione e terrore a scuola, due studenti colpiti: 300 evacuati





L’auto finisce nel lago: un uomo muore affogato

Immediatamente è partita la chiamata al Numero unico di emergenza (Nue112) e gli operatori della sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. I sanitari della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Pordenone, quello dell’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo e la donna che viaggiavano sulla macchina. Hanno preso in carico anche il poliziotto.

Sull’uomo è stata avviata subito la rianimazione cardiopolmonare, tuttavia durante il trasporto in codice rosso all’ospedale Santa Maria degli Angeli è deceduto. Mentre la donna di 24 anni e il poliziotto sono ricoverati in codice giallo per ipotermia. L’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita autonomamente dalla sede stradale, superando lo spartitraffico che delimita la pista ciclabile e, sfondando una rete, è finita nel lago della cartiera di Rorai.

La sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Pordenone ha inviato sul posto la prima partenza ed attivava immediatamente la squadra fluviale. Il veicolo, all’arrivo dei soccorritori, si trovava rovesciato a circa 4 metri dalla riva, completamente immerso nell’acqua. Immediatamente tre soccorritori acquatici in assetto fluviale hanno raggiunto il mezzo ed hanno estratto il conducente dall’abitacolo, incosciente.