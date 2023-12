Sono ore di apprensione a Napoli, dove una ragazza è sparita. Il suo nome è Claudia Giannetto e famiglia e amici hanno lanciato diversi appelli per ritrovarla. La giovane è scomparsa nel pomeriggio di giovedì 7 dicembre intorno alle 14.30, nella zona universitaria partenopea tra Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, sede storica de L’Orientale di Palazzo Giusso, e via Mezzacannone.

A lanciare l’appello inizialmente l’associazione studentesca Link Orientale, l’Università e poi docenti della facoltà che frequenta la 25enne di Giugliano. Secondo quanto trapela, Claudia Giannetto era giunta giovedì mattina in ateneo con i genitori per discutere la tesi, ma non risultava in realtà tra i laureandi di questa sessione. “Al momento della scomparsa, indossava un tailleur blu, degli stivali neri e un cappotto nero”, scrivono i familiari sui social pubblicando una foto scattata proprio il giorno della scomparsa.

Claudia Giannetto scomparsa a Napoli prima della laurea

Originaria di Giugliano in Campania, nell’hinterland di Napoli, Claudia ha fatto perdere le sue tracce poco dopo l’arrivo in facoltà con la famiglia. Amici e parenti hanno lanciato un appello sui social chiedendo “a chiunque l’abbia vista in zona università o a Giugliano di mettersi in contatto con noi”. A condividere l’appello anche la professoressa Fabiana Sciarelli, docente di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università L’Orientale di Napoli.

2URGENTE – per piacere condividete, è sparita una ragazza, una nostra studentessa. Si sono perse alcune ore fa le tracce di Claudia Giannetto, studentessa universitaria iscritta all’Università “L’Orientale” di Napoli. La giovane, secondo quanto si apprende, si sarebbe recata in città per discutere la tesi di laurea questo pomeriggio con i parenti, salvo poi scomparire2, si legge sul post social.

E ancora: La giovane, sembrerebbe, non sarebbe stata realmente in procinto di laurearsi. Sconvolta la famiglia della ragazza che, ora, non si dà pace e continua a cercarla. Non si hanno notizie di lei da alcune ore. Intanto, sul web è partito il tam tam di contatti tra studenti, collettivi, amici, conoscenti e cittadini qualunque. Per fornire notizie su Claudia alla famiglia, è possibile contattare suo cugino Federico al 33858164472.