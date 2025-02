“È morto”. Tragedia nella notte, il figlio del senatore vola giù dall’ottavo piano

Una tragedia ha scosso la città di Cosenza: Francesco Occhiuto, figlio dell’ex sindaco e senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, è deceduto nella notte. Il giovane trentenne è precipitato dalla finestra della sua abitazione intorno alle 20 di ieri sera, venendo immediatamente trasportato in ospedale in condizioni disperate.

Mario Occhiuto, padre della vittima



Fin dal primo momento i medici hanno compreso la gravità della situazione. Francesco si trovava in casa con i suoi genitori quando, all’improvviso, è caduto dall’ottavo piano. Trasportato d’urgenza all’ospedale Annunziata, i sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma le sue condizioni erano critiche. Si era ipotizzato un trasferimento a Catanzaro, ma la sua situazione non ne permetteva la fattibilità. Purtroppo, ogni tentativo di stabilizzarlo è risultato vano.

Il giovane era anche nipote di Roberto Occhiuto, attuale governatore della Calabria. La comunità si è immediatamente stretta attorno alla famiglia, sconvolta dal dolore. Francesco, brillante studioso, stava proseguendo il suo percorso accademico con un dottorato di ricerca all’Università di Parma. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche tra amici e colleghi che lo ricordano come un ragazzo di talento e grandi prospettive.