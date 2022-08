Una morte che lascia tanti dubbio quanto dolore. Siamo a Napoli dove, a seguito di complicanze post partum, è morta Vincenza Donzelli. La città partenopea è ancora senza parole per la scomparsa della giovane operatrice culturale e compagna di Andrea Cannavale, figlio dell’attore Enzo. La donna è deceduta in una nota clinica privata napoletana. La buona notizia è che il figlio adesso sta bene, pesa 4 chili, ma è il cuore della mamma 43enne che si è fermato per sempre.

Molti e sentiti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social dai compaesani attoniti. La morte di Vincenza Donzlli ha suscitato immensa commozione il post del compagno, Andrea Cannavale: “Buon viaggio Amore Mio bello…È stato un privilegio averti vissuto, Sei stata un esempio di Vita… Ti prometto che crescerò nostro figlio con i tuoi valori e con la tua purezza d’animo. Mi hai fatto vivere il sogno più bello della mia Vita. Ti Amerò per sempre”​.





È morta Vincenza Donzelli, la moglie di Andrea Cannavale

“Siamo sconvolti e addolorati per la scomparsa di Vincenza Donzelli. Non è possibile esprimere con le parole cosa rappresentasse Vincenza per tutta la famiglia della Galleria Borbonica. Amica e sorella prima ancora che anima dolce, gentile, determinata e combattiva della nostra Associazione”.

E ancora: “Sempre presente, sempre disponibile, amata da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla nel proprio cammino di vita. Lascia un vuoto incolmabile tra noi e in tutta la città di Napoli”.

“Non ti dimenticheremo mai e troveremo il modo di ricordarti in modo tangibile nella nostra ‘creatura’ che amavi tanto ed alla quale hai dedicato l’ultima parte lavorativa della tua vita”, ha detto Gianluca Minin, presidente Associazione Borbonica Sotterranea. Una terribile fatalità, nient’altro da aggiungere per il momento.

