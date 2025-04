È stato ritrovato senza vita il corpo di Daniele Vuotto, il poeta 59enne originario di Capri scomparso lo scorso 11 aprile. La notizia è arrivata nella tarda giornata di giovedì 17 aprile, quando alcuni carabinieri, impegnati nelle ricerche in compagnia di un cacciatore del posto, hanno fatto la tragica scoperta. Il cadavere si trovava in un vallone tra via Cannula e la località Fraita, nel territorio di Anacapri. Finisce così nel dolore una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso tutta la comunità caprese per quasi una settimana, e che ora apre interrogativi inquietanti sulle circostanze della morte.

La scomparsa di Vuotto aveva immediatamente mobilitato l’intera isola. Era stato visto per l’ultima volta l’11 aprile mentre camminava lungo via Provinciale Marina Grande. Da quel momento in poi, nessun avvistamento, nessuna traccia, solo un silenzio che con il passare dei giorni si è fatto sempre più carico di angoscia. Le ricerche erano partite subito, coinvolgendo volontari, forze dell’ordine, unità specializzate e persino droni, ma ogni sforzo si era rivelato vano fino al tragico ritrovamento.

Daniele Vuotto trovato morto dopo giorni di scomparsa

Daniele Vuotto era una figura ben nota e molto amata a Capri. Poeta sensibile, attivo nel panorama culturale locale, era conosciuto per il suo impegno intellettuale e la sua personalità riservata. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la popolazione dell’isola, che in questi giorni aveva seguito con apprensione le ricerche. Il luogo del ritrovamento, impervio e poco frequentato, rende ancora più fitto il mistero intorno alla vicenda.

Le cause del decesso restano tutte da chiarire. La Procura ha aperto un’indagine e al momento non si esclude alcuna ipotesi: dall’incidente alla possibilità di un gesto volontario. Le condizioni in cui è stato trovato il corpo non permettono per ora di escludere alcuna pista. Un’autopsia, che potrebbe essere disposta nelle prossime ore, servirà a fornire risposte più precise sulle cause della morte.

Nel frattempo, si attende il nulla osta per i funerali, che con ogni probabilità si terranno a Capri, dove Daniele Vuotto aveva trascorso la sua vita e dove tanti già lo ricordano con affetto. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, e l’intera comunità si stringe nel dolore, aspettando che le indagini facciano piena luce su quanto accaduto in quei drammatici giorni.