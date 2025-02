Brutto epilogo sulla scomparsa di Daniele, sparito dal 12 febbraio scorso quando aveva preso la sua automobile, una Fiat Punto di colore grigio con targa CG773BZ e aveva fatto perdere le sue tracce. I familiari, visibilmente preoccupati, avevano deciso di lanciare l’allarme contattando le autorità competenti. Ma ora il 44enne è stato purtroppo trovato morto.

La scomparsa di Daniele si è conclusa con il ritrovamento del suo cadavere nella stessa vettura, che si trovava in un parcheggio di un centro commerciale. A confermare la tragica notizia è stato il programma di Rai 3, Chi l’ha visto?, che ha informato i telespettatori sui social network.

Scomparsa Daniele Penna: 44enne trovato morto dopo giorni di ricerche

Daniele Penna è stato rinvenuto privo di vita a Pomezia (Roma), precisamente in via del Mare. A scoprire il corpo sarebbe stata una guardia giurata, che ha poi allertato le forze dell’ordine. Questo era stato l’appello dei suoi parenti: “Aiutateci a ritrovare Daniele, siamo preoccupati, non sappiamo perché si sia allontanato. Daniele dicci dove sei, torna a casa, ti vogliamo bene”.

Le forze dell’ordine lo avevano cercato tra Pomezia e altri comuni nelle vicinanze, toccando tutto il litorale sud della capitale. Ma purtroppo è stato ritrovato morto, gettando nello sconforto tutti i familiari. Il cadavere potrebbe essere sottoposto ad un’autopsia per capire le cause del decesso, anche se al momento sembrerebbe plausibile il suo suicidio.

Ritrovato purtroppo senza vita Daniele, che il 12 febbraio si era allontanato da #Pomezia (Roma) in circostanze allarmanti. Il corpo all’interno della sua auto. Condoglianze ai familiari, che avevano lanciato un appello nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?”.#chilhavisto pic.twitter.com/tDoFe3MGun — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 24, 2025

Se dovesse essere confermato il gesto estremo del 44enne, si proverà a fare chiarezza su quanto successo. Anche perché per ora sarebbe sconosciuta il motivo per il quale si sarebbe tolto la vita.