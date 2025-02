Dopo sei lunghi giorni di ricerche ininterrotte, si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda di Raffaele Petroccione, l’81enne scomparso mercoledì scorso dalla Rsa di Parolise. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in un’area rurale del comune di Salza Irpina, ponendo fine a una massiccia operazione di soccorso che ha visto coinvolte numerose squadre specializzate.

Le ricerche, avviate immediatamente dopo la segnalazione della scomparsa, hanno visto la partecipazione di carabinieri, Protezione civile, vigili del fuoco e unità specializzate del Soccorso alpino della guardia di finanza di Sant’Angelo dei Lombardi.

Scomparsa Raffaele Petroccione: trovato morto dopo giorni di ricerche

Decisivo per il ritrovamento è stato l’impiego di un elicottero Aw 139 della Sezione aerea della guardia di finanza di Napoli, che ha sorvolato la zona alla ricerca di indizi. Proprio dall’alto, i militari hanno individuato degli indumenti riconducibili all’anziano, fornendo coordinate precise ai soccorritori a terra, che hanno raggiunto la zona impervia dove giaceva il corpo.

Fin dal primo giorno della scomparsa, i soccorritori hanno setacciato ogni angolo della zona, sperando di trovare l’anziano ancora in vita. Purtroppo, nonostante l’impiego di unità cinofile, droni e tecnologie avanzate, la vicenda si è conclusa tragicamente. Le circostanze del decesso sono ora al vaglio degli inquirenti. I carabinieri di Montella, giunti subito sul posto dopo il ritrovamento, hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica degli eventi e comprendere cosa possa essere accaduto all’81enne dopo la sua scomparsa dalla residenza sanitaria assistita.

La notizia del ritrovamento ha scosso profondamente Parolise e l’intera comunità irpina, che aveva seguito con apprensione l’evolversi delle ricerche. Petroccione era molto conosciuto e rispettato, e la sua scomparsa ha generato grande mobilitazione tra volontari e cittadini, che si erano uniti alle operazioni di ricerca. Nei prossimi giorni verranno svolti gli esami autoptici per chiarire le cause della morte e fornire risposte ai familiari dell’anziano. Resta il dolore per un epilogo che nessuno avrebbe voluto.