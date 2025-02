Si è conclusa nel modo più tragico il caso della scomparsa di Santa Spina, la 77enne di Sant’Egidio alla Vibrata, il cui destino ha tenuto con il fiato sospeso amici e familiari per giorni. Dopo intense ricerche, il corpo senza vita dell’anziana è stato rinvenuto a Cittaducale, in provincia di Rieti.

Santa Spina era uscita dalla sua abitazione in via Cavour 12, lunedì mattina intorno alle 9.30, a bordo della sua Fiat 600 celeste. Da quel momento, ogni contatto si è interrotto, facendo scattare immediatamente l’allarme. Le ricerche, condotte dalle forze dell’ordine con il supporto di volontari e unità cinofile, si sono estese tra Abruzzo, Lazio e Marche, senza però alcun esito nei primi giorni.

Leggi anche: Angela trovata morta nel suo letto. Il marito torna a casa dopo il lavoro e fa la scoperta choc





Scomparsa Santa Spina, trovata morta dopo giorni di ricerche

Per cercare aiuto nella sua individuazione, la famiglia si era persino rivolta alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, nella speranza di ottenere segnalazioni utili. Purtroppo, la speranza si è spenta con il tragico ritrovamento.

Il corpo senza vita della donna è stato individuato nei pressi della sua vettura, rinvenuta nel territorio di Cittaducale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano: non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Attualmente, le autorità stanno conducendo accertamenti per determinare le cause della morte e ricostruire gli ultimi movimenti della donna. La vicenda ha scosso profondamente la comunità, lasciando sgomenti quanti hanno sperato in un epilogo diverso.