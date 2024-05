Ore di ansia a Palermo per la scomparsa di una ragazza di 19 anni, Giulia. Martedì 28 maggio la giovane ha lasciato casa poco prima delle 9.30. Era già capitato qualche settimana fa, ma l’allontanamento era durato soltanto poche ore. Ieri pomeriggio, dopo le prime vane ricerche, non vedendo tornare la figlia, la madre ha presentato denuncia ai carabinieri.

A seguito della scomparsa, lo zio della ragazza aveva scritto un appello su Facebook: “Chiedo a tutti i miei amici di condividere e divulgare questa foto: è mia nipote, si chiama G.D.. Si è allontanata da questa mattina intorno alle 9 e non si hanno notizie. Dalla zona Oreto di Palermo. Il telefono è spento. Stiamo facendo denuncia di scomparsa. La ragazzina di 19 anni soffre di leggera epilessia sotto farmaci…”.

Ritrovata dai carabinieri la 19enne scomparsa tre giorni fa a Palermo. Sta bene

E ancora: “Mi rivolgo a chi possa avere preso mia nipote. Perché Giulia da sola tutto questo non lo avrebbe minimamente pensato. G. è una ragazza fragile, non capisce il bene dal male. Riportatela a casa. Lasciatela vicino una caserma dei carabinieri e andatevene. Se è stata una bravata giovanile è ora di finirla”, aveva scritto in un altro post. “Non si esclude sia stata portata fuori”. L’appello per ritrovare Giulia Duro era arrivato anche a Pomeriggio 5 in diretta da Myrta Merlino.

La ragazza indossava una maglietta bianca a maniche corte con la scritta Kappa e pantaloni di tuta neri con strisce bianche, bottoni laterali, anch’essi della Kappa, ai piedi un paio di scarpe da tennis Puma nere. Giulia è alta 1,66, pesa 55 chili, è abbastanza esile, carnagione chiara e capelli neri all’altezza delle spalle. Indossa sempre i suoi occhiali da vista di forma tondeggiante.

Nella mattinata di mercoledì 29 maggio la bellissima notizia. Giulia Duro è stata ritrovata sana e salva. La giovane è stata portata in caserma, le sue condizioni psicofisiche sarebbero buone. Ha già abbracciato la madre, a cui avrà tanto da raccontare a proposito della sua fuga. A dare la notizia è stato lo zio Fabrizio Isola, che ha voluto ringraziare tutti coloro che in un momento così drammatico l’hanno aiutata.