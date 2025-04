Le ricerche, protrattesi per oltre trentasei ore con il coinvolgimento di forze dell’ordine, droni e mezzi aerei, si sono concluse nel modo più tragico. Antonietta Piani, 63 anni, è stata ritrovata priva di vita nella serata di martedì 29 aprile in un dirupo, in una zona boscosa e difficilmente accessibile poco fuori dalla frazione di Fellicarolo, nel comune di Fanano, sull’Appennino modenese. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, dove la donna era molto conosciuta e stimata per la sua attività professionale e per il suo impegno umano.

La mattina di lunedì, Antonietta si era allontanata dalla sua abitazione senza lasciare alcun messaggio e senza portare con sé i documenti. Da quel momento, nessuno ha più avuto sue notizie. Secondo quanto riportato da Modena Today, la donna avrebbe dovuto recarsi a Modena per lavoro, ma qualcosa deve aver cambiato all’improvviso i suoi piani. Non ha mai raggiunto l’ufficio e, invece di prendere l’auto come d’abitudine, si sarebbe incamminata da sola tra i sentieri boschivi vicini alla sua casa, senza contattare né amici né familiari.

Antonietta scomparsa da più di un giorno: trovata morta

Le ipotesi finora emerse lasciano aperti molti interrogativi. Non si esclude che possa essersi trattato di un gesto dettato da uno stato di confusione mentale. Le autorità sottolineano come l’assenza di documenti e la direzione scelta dalla donna al momento dell’allontanamento facciano pensare a un comportamento anomalo, ancora tutto da interpretare. I Vigili del Fuoco hanno individuato il corpo nel tardo pomeriggio di martedì grazie a una ricognizione dall’alto, condotta con elicotteri e droni. Solo in tarda serata, intorno alle 22, è stato possibile recuperare la salma grazie all’intervento del Soccorso Alpino, che ha operato in condizioni ambientali particolarmente difficili.

I Carabinieri della stazione di Fanano stanno ora lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della donna e chiarire le ragioni alla base della sua scomparsa. Le indagini sono in corso e coinvolgono anche persone vicine ad Antonietta, nel tentativo di far luce su eventuali segnali premonitori o problematiche personali che potrebbero aver influito sul suo comportamento. I militari non escludono alcuna pista, ma per il momento non ci sono elementi che lascino pensare a cause diverse da un gesto volontario o da un tragico incidente.

Antonietta Piani lascia il compagno e due figli, oltre a un vuoto profondo nella comunità di Fellicarolo e nell’ambiente professionale modenese. Il dolore per la sua perdita si accompagna al senso di smarrimento per un evento che, a distanza di pochi giorni, resta avvolto in un alone di mistero. “Era una donna brillante, sempre pronta ad aiutare gli altri”, hanno raccontato alcuni conoscenti, sottolineando quanto sia difficile comprendere le circostanze che l’hanno portata a quella fine così silenziosa e solitaria, nel cuore dei boschi che tanto amava.