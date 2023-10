“È così ingiusto”. Christian, una vita spezzata a soli 23 anni. Le speranze sono finite in una sala operatoria

Non ce l’ha fatta Christian Chessa, il 23enne che giovedì mattina è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Le speranze per il giovane sono finite nel tardo pomeriggio di giovedì, quando il suo cuore ha cessato di battere lasciando la famiglia e gli amici nel dolore più totale. Il 23enne era finito con la sua moto contro il jersey in cemento di una rotatoria non ancora finita.

Immediato l’intervento del personale del 118, che ha stabilizzato Christian Chessa e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale. Sul posto il 118 è arrivato un’automedica e un’ambulanza, e poco dopo è arrivata anche la polizia stradale di Treviglio e il commissariato.

Treviglio, morto Christian Chessa: aveva 23 anni

Il ragazzo, dopo le prime cure sul posto, è stato portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Christian Chessa, originario di Alghero, in provincia di Sassari, è apparso subito in gravissime condizioni e la corsa per salvargli la vita è velocissima per sottoporlo immediatamente a un intervento chirurgico d’urgenza. Purtroppo lo schianto contro il muretto della rotatoria di Treviglio – non ancora ultimata – è stata fortissima e il giovane è deceduto mentre si trovava in sala operatoria.

La causa e la dinamica dell’incidente stradale sono in corso d’accertamento da parte della polizia, ma secondo una prima ricostruzione, la Kawasaki di Christian Chessa proveniva da Caravaggio ed era diretta Treviglio e, imboccando la rotatoria, è finita contro il muretto di cemento. Il 23enne è stato sbalzato dalla due ruote e l’impatto con l’asfalto è stato fortissimo.

La consigliera comunale del Pd Laura Rossoni ha commentato la vicenda su Facebook: “Purtroppo, dopo aver ripetutamente segnalato problemi e criticità, era solo una questione di tempo. Aggiungo solo una cosa: nessuna segnaletica verticale, nessuna illuminazione notturna al netto di eventuali imprudenze di chi transita”.