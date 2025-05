Nelle nuove e inattese svolte che stanno riaccendendo i riflettori sul caso di Chiara Poggi, emerge un nome fino a oggi mai citato: Antonio, ex vigile del fuoco in pensione. La sua identità è stata svelata dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, che ha rivelato come il suo nome sia stato pronunciato lo scorso lunedì, 28 maggio, durante un colloquio tra i carabinieri e Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, attualmente indagato per omicidio in concorso. La reazione della donna è stata immediata e violenta: un attacco di panico l’ha colpita non appena ha sentito il nome di Antonio, al punto da farle esclamare, secondo quanto riportato: “Non capisco cosa c’entri”.

Daniela Ferrari era stata convocata a Milano per rispondere ad alcune domande nell’ambito delle nuove indagini che stanno tentando di riscrivere il complesso mosaico dell’omicidio di Garlasco, avvenuto nell’estate del 2007. Secondo quanto riportato dalla trasmissione di Federica Sciarelli, Antonio non è al momento indagato. I due si conobbero durante un corso sulla sicurezza sul lavoro, organizzato all’interno della casa di riposo in cui la donna lavorava all’epoca. Antonio, in quel periodo in servizio come vigile del fuoco, teneva corsi informativi per il personale. Da quell’incontro nacque un rapporto definito cordiale, ma mai divenuto una frequentazione assidua. Col tempo, il legame si sarebbe ridotto a semplici scambi di auguri durante le festività.

Garlasco: chi è Antonio, il terzo uomo sentito dai carabinieri

A confermare la distanza tra l’ex pompiere e la famiglia Sempio è stata anche l’avvocata Angela Taccia, legale della madre di Andrea. La professionista ha dichiarato che né il suo assistito né il padre di quest’ultimo hanno mai conosciuto Antonio. Un dettaglio non da poco, che evidenzia come il nome del vigile non abbia, almeno per ora, connessioni dirette con le persone coinvolte più da vicino nell’inchiesta.

Ai militari, la donna ha ammesso di conoscere il vigile Antonio, precisando però che i due non si frequentano da almeno venticinque anni. I rapporti sarebbero stati sporadici, limitati a qualche messaggio di auguri, ad esempio in occasione del Natale. Tuttavia, è proprio questo legame, per quanto marginale, che ha spinto gli inquirenti ad approfondire. Secondo la ricostruzione offerta da Ferrari, l’incontro con Antonio risale ad anni fa, quando lei lavorava in una casa di riposo e partecipò a un corso sulla sicurezza organizzato per il personale. Fu proprio Antonio, in veste di pompiere, a tenere quel corso.

Da quel momento, secondo la donna, i rapporti sono stati pressoché nulli. Nessuna frequentazione, nessun legame profondo. Tuttavia, il fatto che i carabinieri abbiano voluto ascoltarla su questa conoscenza fa capire quanto l’inchiesta stia scandagliando ogni possibile dettaglio, ogni figura che potrebbe anche solo indirettamente essere collegata alla vicenda.