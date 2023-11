Due episodi in due giorni e tanta paura a Firenze, dove due studentesse, una 21enne e una 20enne americane, sarebbero state rapinate, una violentata mentre l’altra ha subito il tentativo di uno stupro ma è riuscita a mettere in fuga il suo aggressore grazie alle sue urla, a poche ore di distanza e con le stesse modalità. La notizia della prima aggressione è stata riportata dal Corriere fiorentino nell’edizione del 24 novembre; la 21enne è stata rapinata e violentata nell’androne del palazzo del centro storico e ha denunciato il fatto alla polizia.

Il codice rosa è stato attivato dopo che la 21enne si era recata all’ospedale dopo aver subito lo stupro. La violenza, stando al racconto, sarebbe stata effettuata da uno dei due uomini che l’avevano aggredita all’interno del palazzo. Uno l’ha violentata mentre l’altro la bloccava: entrambi sarebbero poi fuggiti in seguito alle urla della giovane portando con loro il telefono rubato.

Giulia Cecchettin, rivelazioni su Filippo Turetta in carcere: “Scatti d’ira…”





Firenze, aggrediscono e stuprano due giovani

Come detto, all’inizio la giovane ha raccontato agli agenti che l’uomo le ha portato via il cellulare e poi è scappato. Nessuna violenza sessuale, risponde la giovane agli agenti che si trovavano per strada per un normale controllo, ma un quarto d’ora dopo è l’ospedale di Santa Maria Nuova a contattare la polizia, perché ha appena attivato un ”codice rosa” per violenza sessuale e quindi alla denuncia per rapina si aggiunge anche quella per violenza sessuale.

Un’altra studentessa straniera, una 20enne originaria del Centro America, è stata aggredita nella notte tra il 21 e il 22 novembre. In questo caso la giovane ha denunciato di essere stata aggredita nell’androne di un altro palazzo, sempre nel centro storico di Firenze. Anche in questo caso l’uomo le avrebbe portato via il cellulare e poi messo in atto un tentativo di violenza sessuale.

Fortunatamente in questo caso la ragazza non è stata violentata perché grazie alle sua urla è riuscita a mettere in fuga dell’uomo, forse un italiano ma non descritto bene, fuggito dopo aver sottratto lo smartphone alla studentessa. La ragazza, una messicana di 20 anni, in città per frequentare l’università per gli stranieri, ha tentato anche di inseguirlo. Poi, stremata, ha desistito. Un’ambulanza l’ha portata all’ospedale per un controllo. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. La donna, e alcuni testimoni, hanno descritto l’aggressore come una persona abbastanza giovane. Non si sa ancora se i due casi sono collegati.