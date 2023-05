“È una strage”. Due gravissimi incidenti in poche ore, quattro le vittime: sono tutti giovani

L’inferno sulle strade umbre. In due distinti incidenti stradali nella notte tra sabato 27 e domenica 28 maggio hanno perso la vita quattro persone, tutti giovani. A Torricella, frazione del comune di Magione nel perugino, una macchina si è ribaltata quando era l’una di notte. Da definire ancora la dinamica dell’incidente, certo, purtroppo, il numero delle vittime in questo caso: tre.

In un secondo sinistro, avvenuto sempre nella notte, ma stavolta a Gubbio, è venuto a mancare il giovane alla guida dell’auto. Si tratta di un ragazzo eugubino 26enne. L’incidente si è verificato sulla variante della strada statale 219, all’altezza del sottovia svincolo San Marco. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, carabinieri e 118. A quanto pare soltanto la macchina della vittima risulta coinvolta.

Leggi anche: Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 4.0 all’alba: paura e gente in strada





Due incidenti in poche ore: la strage sulle strade continua

La prima macchina stava viaggiando sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle quando all’altezza di Torricella ha sbandato ed è uscita fuori strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia. Tre dei ragazzi sono morti sul colpo, un quarto è in gravi condizioni.

L’altra automobile avrebbe sfondato il guardrail sulla statale 219 della Pian d’Assino, vicino allo svincolo di San Marco. I soccorsi del 118 sono stati inutili e per il conducente dell’unica macchina coinvolta non c’è stato niente da fare. I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto. Sul posto sono arrivati anche vigili del fuoco.

#cronaca #umbria

Ore 03:40 incidente stradale mortale in loc. Torricella. Una vettura è sbandata ed uscita fuori strada dalla 4 corsie, ribaltandosi in un campo. Dei 4 occupanti, 3 sono deceduti ed uno in gravi condizioni.

Attualmente presenti sul posto VVF Perugia CC e 118. pic.twitter.com/FCugMQ8V1Z — PerugiaViVa – Umbria (@PerugiaViVa) May 28, 2023

Incidente mortale nella notte su SS 219, muore ragazzo di 26 anni https://t.co/bvtqhadcBq — Umbria Journal TV (@umbriajournal_) May 28, 2023

I numeri delle vittime nelle cosiddette stragi del sabato sera, forniti dall’Asaps, associazione amici e sostenitori della Polizia stradale, sono impressionanti. Parliamo di 195 vittime, di cui 73 avevano meno di 35 anni, in meno di 5 mesi. L’associazione, che ha sede a Forlì, ha iniziato il conteggio dal fine settimana del 30 dicembre e considera l’intervallo di tempo che va dalla mezzanotte del venerdì alle 24 della domenica. Solo in questo weekend (da venerdì 26 maggio a oggi domenica 28) sono già 17 le vittime. Sette di loro non aveva neppure 35 anni.

Maltempo, l’annuncio di Mario Giuliacci: le previsioni per il ponte del 2 giungo 2023