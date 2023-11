Un grave incidente a Rezzano lungo la strada 45 bis è costata la vita ieri 20 novembre ad un 30enne bresciano. La vittima si chiamava Alessandro Carrera imprenditore residente in centro città, figlio di Gabriele, dirigente dell’Associazione Artigiani Brescia. La notizia ha sconvolto tutti. Racconta il Giornale di Brescia come: “Alessandro aveva una grandissima passione per le automobili storiche e non per nulla si era scelto il lavoro di venditore per una rinomata concessionaria di Brescia”.

>“Guardate lì”. Belen Rodriguez, nel selfie davanti allo specchio c’è un dettaglio che fa impazzire i fan: cosa hanno notato

“Solo da 15 giorni aveva deciso di tentare un’altra strada e dopo aver fatto cessare il suo contratto stava per avviare una collaborazione con un’altra grande realtà del Garda, raccontano commossi gli amici. E pare proprio che Alessandro ieri nel primissimo pomeriggio stesse viaggiando alla volta del nuovo lavoro quando sulla sua strada lo ha travolto un destino crudele”.





Rezzato, schianto sulla 45bis: morto un ragazzo di 30 anni

La dinamica è al vaglio degli inquirenti. A quanto si apprende la Fiat 500 Abarth guidata da Carrera ha perso il controllo e ha invaso la corsia opposta all’altezza del centro Tecnomat, scontrandosi frontalmente con un camion. Il centralino del Nue (numero unico europeo di emergenza) 112 ha inviato in codice rosso due ambulanze, un’automedica, i mezzi dei vigili del fuoco e l’elisoccorso.

L’impatto violentissimo ha sbalzato anche il mezzo pesante, finito nella scarpata senza conseguenze (solo lievi ferite) per chi ne era alla guida. Il trentenne alla guida della Abarth, trasportato in gravi condizioni al Civile, è spirato verso sera. La Polizia stradale di Salò e la Locale di Rezzato indagano sull’accaduto.

Poche ore dopo dell’incidente costato la vita ad Alessandro Carrera, sulla stessa strada, un uomo di 42 anni è morto nella notte in territorio di Prevalle, subito dopo la galleria del sottopasso in direzione Brescia. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che stava guidando, una monovolume, e si è schiantato con violenza con il guardrail sul lato destro della carreggiata