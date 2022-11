Duplice omicidio a Roma. Nella mattina di giovedì 17 novembre, in un palazzo di via Augusto Riboty, nel quartiere Prati, due donne sono state trovate senza vita. Sul luogo del macabro ritrovamento sono intervenuti la polizia e gli operatori del 118.

Il corpo della prima donna è stato rinvenuto sul pianerottolo del secondo piano della palazzina dal custode del condominio. L’uomo è stato avvertito da una residente che stava andando sulla terrazza per stendere il bucato e si è trovata davanti alla macabra scena. Dopo aver aperto la porta dell’abitazione, gli agenti del commissariato di polizia hanno trovato il cadavere di un’altra donna, anche lei probabilmente uccisa visto che erano presenti delle tracce di sangue.

Entrambe le vittime sono di nazionalità cinese. Secondo quanto riportano i quotidiani, sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilevamenti del caso. Accertamenti anche nell’androne del palazzo che si trova proprio difronte alla cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. Come riporta il Corriere della sera pare che la donna trovata sul pianerottolo ha circa 40 anni.

La seconda donna del duplice omicidio a Roma, trovata all’interno di un appartamento, sarebbe invece più giovane. La prima vittima, quella rinvenuta fuori dal pianerottolo dell’appartamento posto al secondo piano dello stabile da una donna che poi ha avvisato il custode del condominio, sarebbe proprio un’inquilina del palazzo.

Sarebbero cinesi. I corpi seminudi rinvenuti intorno alle 10 in una casa e sul ballatoio di un palazzo di via Riboty, quartiere Prati. Sul posto la Polizia Scientifica, qualcuno ha informazioni utili?#chilhavisto pic.twitter.com/4S9ZyVhiU2