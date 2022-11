Pessima notizia nelle scorse ore con il comune di San Benedetto del Tronto sotto choc per Lucia Piccioli, morta in casa. La donna aveva solamente 39 anni e nulla faceva presagire un epilogo del genere, ma purtroppo ciò che nessuno si aspettava si è tramutato in realtà. Un dolore enorme per la sua famiglia, che ancora non può credere che la sua vita sia finita da un istante all’altro. Hanno tentato di tutto pur di farle riprendere conoscenza, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo ininfluente.

San Benedetto del Trono piange dunque Lucia Piccioli, morta in casa a soli 39 anni. Ad essere distrutti dalla notizia suo marito, rimasto ora vedovo, e una figlia piccola che dovrà crescere senza l’amore incondizionato della sua mamma. Ovviamente nessuno voleva accettare una cosa del genere, ma non ci sarebbero misteri intorno al suo decesso, avvenuto per cause naturali. Un’angoscia che ha colpito tutto il paese situato in provincia di Ascoli Piceno. Ma vediamo cos’altro è stato rivelato su questo dramma.

San Benedetto del Trono, Lucia Piccioli morta in casa

Il sito de Il Messaggero ha riferito che la tragedia di San Benedetto del Tronto si è verificata esattamente in via San Pio X il 24 novembre. Lucia Piccioli è morta all’interno della sua casa dopo un malore inatteso, che l’ha colpita senza alcun preavviso. Quando si è reso conto che la 39enne fosse in gravi difficoltà, il marito ha immediatamente lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. L’ambulanza del 118 è giunta nel quartiere del comune marchigiano, Marina di Sotto, ma il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

La morte di Lucia Piccioli è avvenuta in serata. A darle l’ultimo addio sono stati la madre Francesca, il padre Alvaro, il marito Simone e la figlia Asia. Addolorati anche sua sorella Chiara, oltre ad altri parenti e amici. Nella giornata di sabato 26 novembre saranno celebrati i funerali della donna, che si terranno a partire dalle ore 11 nella chiesa di San Pio X. La bara con all’interno il cadavere della vittima del malore arriverà dalla casa funeraria. In seguito ci sarà il trasferimento al cimitero per la sepoltura.

