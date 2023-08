Dramma alla festa del patrono: l’incidente choc, morto davanti agli occhi dei fedeli, la moglie è ferita. Soccorsi sul posto (FOTO E VIDEO)

Assurda tragedia durante la festa del Santo Patrono. Un uomo è morto oggi , venerdì 18 agosto, mentre la moglie è rimasta ferita durante la festa del Santissimo Salvatore. Si tratta di una ricorrenza particolarmente sentita a Militello in Val di Catania, comune della città metropolitana di Catania. Le immagini che stanno facendo il giro del web e dei giornali on line sono impressionanti.

Durante i festeggiamenti che raccolgono ogni anno moltissimi devoti al Santissimo Salvatore è accaduto l’irreparabile. Nei video a disposizione sul web si vede il pesante tubo roteare nell’aria per poi finire in mezzo alla gente. L’impatto sulle sfortunate vittime deve essere stato terribile. Per un uomo non c’è stato nulla da fare, la moglie invece è rimasta ferita.

Leggi anche: “Mi ha punto qualcosa, ma sto bene”. Gilberto chiama il figlio poi muore all’improvviso in casa





Le immagini choc e il video durante i festeggiamenti

Erano passate da poco le 17 quando il tubo presumibilmente utilizzato per sparare i coriandoli si è staccato ed è finito sulla folla. In quel momento c’era tantissima gente a piazza Vittorio Emanuele e purtroppo l’oggetto ha colpito alla testa l’uomo e al gomito la donna. La vittima aveva 65 anni ed è stato ferito dalle parti metalliche del cannoncino alimentato ad aria compressa che è esploso. Ferite che si sono rivelate fatali. La moglie, sua coetanea, è stata portata in ospedale.

L’incidente è avvenuto subito dopo l’uscita del fercolo del patrono. I festeggiamenti sono stati sospesi e sul posto sono subito giunti i carabinieri. A quanto risulta dalle prime informazioni anche altre persone come i componenti di una famiglia, compresa una minore, hanno dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale. Altri sono stati colpiti da pezzi di legno e metallo e sono stati soccorsi.

Militello in Val di Catania, tubo 'spara coriandoli' piazzato all'uscita della chiesa esplode improvvisamente durante i festeggiamenti del patrono e finisce tra la folla: colpito a morte un uomo, ferita la moglie, ricoverata in ospedale. Festa immediatamente sospesa pic.twitter.com/ICYA6MJUOK — Ultimora.net – BREAKING NEWS (@ultimoranet) August 18, 2023

Secondo quanto riporta LiveSicilia (QUI IL VIDEO CHOC) il pezzo del tubo che ha provocato la tragedia a Militello pesa diverse decine di chili. I soccorsi del 118 purtroppo sono stati inutili e l’uomo è morto. Sul posto oltre ai Carabinieri sono arrivati anche gli agenti della Digos. Del caso si sta occupando la procura di Caltagirone che ha aperto un’inchiesta. Al vaglio anche le immagini girate dalla tv Video Mediterraneo che stava trasmettendo l’evento in diretta. Militello in Val di Catania è noto anche perché ha dato i natali al noto conduttore Pippo Baudo.

“Ma dai, oggi è così?”. Barù, lo chef del GF Vip 6 era sparito dai radar e ora ricompare con una grande novità