Bruttissima notizia in Emilia-Romagna. Alberto Moreni è morto per un malore improvviso, lasciando tutti nello sconcerto più assoluto. Una serata spensierata e divertente si è trasformata in una tragedia inaspettata e ora sono davvero in tanti a ricordarlo con grande affetto e a piangerlo. Aveva deciso di uscire con alcuni amici e di andare a cena insieme, ma proprio mentre stava consumando il cibo ha avuto un malessere inatteso. E in pochi istanti la situazione è degenerata fino al suo decesso.

Stando a quanto emerso fin qui, Alberto Moreni è morto per questo malore sotto gli occhi increduli e spaventati dei suoi amici. Questi ultimi lo hanno immediatamente soccorso e hanno successivamente lanciato l’allarme, chiamando il 118. I soccorritori si sono precipitati sul posto frettolosamente e hanno iniziato le loro classiche manovre di rianimazione, nella speranza di tenerlo in vita, ma il destino del 51enne è stato terribile e purtroppo ha esalato il suo ultimo respiro.

Alberto Moreni morto per un malore improvviso a cena

Alberto Moreni è morto per un malore devastante, mentre si trovava esattamente all’Osteria del Maggio a Costabona, una frazione del comune di Villa Minozzo, in provincia di Reggio Emilia. Lui era noto per essere il titolare di un’azienda agricola del posto, infatti era anche un apprezzato pastore. Il 51enne pare che si sia alzato improvvisamente da tavola perché aveva compreso di non essere in buone condizioni, ma gli altri amici non hanno fatto in tempo nemmeno a rendersi conto della sua salute che è caduto perdendo conoscenza.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri per cercare di comprendere precisamente cosa fosse capitato allo sfortunato Alberto Moreni, ma si è subito scoperto che si fosse in presenza di cause naturali. La sua morte è infatti sopraggiunta per un attacco cardiaco, che non gli ha lasciato scampo. Ad essere addolorati soprattutto la sua adorata mamma, che ha 92 anni, e i suoi tre fratelli. Ma tutti coloro che gli volevano bene sono sconcertati e distrutti per una perdita così grave e inaspettata.

Come scritto dal sito Today, il sindaco di Villa Minozzo Sassi ha detto: “Se n’è andato l’ultimo pastore della zona, l’ultimo che portava a pascolare il gregge sui monti”. Un dramma che ha devastato il comune di Reggio Emilia, distrutto dal dolore.