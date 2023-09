Francesco, morto a 27 anni travolto dal treno. La tragedia proprio durante la festa di paese: proprio in questa circostanza il giovane ha perso la vita durante i fuochi d’artificio. Francesco Paradiso era insieme ad alcuni amici per ammirare lo spettacolo pirotecnico quando ad un tratto è stato travolto da un treno in corsa. La tragedia è avvenuta nella notte a cavallo tra domenica e lunedì. Il 27enne è stato investito dall’Intercity 794 a Campora San Giovanni, popolosa frazione del Comune di Amantea.

Come dicevamo il ragazzo era intento a guardare i fuochi di fine festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, santi patroni della località. Da quello che riportano gli organi di stampa locali e le fonti vicine alle forze dell'ordine, sembra che Francesco Paradiso forse avrebbe cercato di raggiungere il mare, cercando di tagliare il percorso passando in mezzo ai binari della stazione. Il ragazzo, secondo molti, voleva solo trovare uno spot da cui vedere i fuochi al meglio.





Francesco, morto a 27 anni travolto dal treno

Come riportano alcuni testimoni, la stazione ferroviaria di Campora si trova molto vicina al mare e quindi al luogo dove si potevano ammirare gli spettacoli di luci. A quel punto, Francesco Paradiso si sarebbe seduto sulla banchina ma purtroppo, forse per il rumore (ma non si sa bene), non avrebbe udito l’arrivo del mezzo a tutta velocità.

Ecco quindi che l’interdite proveniente da Reggio Calabria lo prende in pieno e senza pietà, probabilmente incurante del corpo del giovane. Chiaramente per Francesco Paradiso non c’è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi siano stati rapidi, il giovane è morto all’istante. Insieme a lui c’era anche la sorella che si è invece salvata.

Il 27enne era nato Como ma era residente ad Amantea, dove aveva preso parte come centinaia di altre persone alla serata conclusiva della festa, che in precedenza aveva visto l’esibizione nella piazza centrale poco lontana del cantante Adriano Pappalardo. Qualche istante dopo, sono giunti sul posto anche gli uomini della polizia ferroviaria che chiaramente adesso indaga per ricostruire la dinamica di questa terribile tragedia.

