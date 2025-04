Una giornata di festa si è trasformata in tragedia: il tradizionale pranzo di Pasquetta è stato improvvisamente interrotto dal crollo di un muro. Il drammatico episodio si è verificato nel pomeriggio, attorno alle 16, in una villetta dove numerose persone si erano radunate per celebrare il lunedì dell’Angelo con una grigliata all’aperto. Il muro perimetrale di un terrazzo al secondo piano è improvvisamente ceduto, precipitando nel giardino dove i presenti stavano banchettando, travolgendo una ventina di partecipanti alla festa.

La scena che si è presentata ai soccorritori è stata di grande confusione e panico. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, a Castel Volturno, nel Casertano, hanno tratto in salvo i feriti e messo in sicurezza l’area, mentre il personale del 118 ha prestato le prime cure sul luogo dell’incidente. Quattro le persone rimaste ferite, di cui una in condizioni particolarmente gravi. Tutti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Pineta Grande per ricevere le cure necessarie.

Crolla cornicione durante grigliata Pasquetta: ci sono feriti

Secondo una prima ricostruzione, il muro avrebbe ceduto all’improvviso, senza che vi fossero segnali premonitori evidenti. Diverse persone si trovavano in prossimità dell’area sottostante al momento del crollo, sedute attorno ai tavoli apparecchiati nel giardino della villetta. La caduta della struttura ha generato un impatto violento, causando il ferimento di alcuni ospiti, mentre altri sono rimasti fortunatamente illesi.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato il cedimento strutturale. Gli inquirenti stanno indagando per comprendere se il muro fosse già compromesso da tempo, oppure se il crollo possa essere stato causato da sollecitazioni anomale o da un errore costruttivo. La villetta, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, era in uso a una famiglia che aveva invitato amici e parenti per la ricorrenza pasquale. Non è escluso che il numero elevato di persone presenti sul terrazzo possa aver contribuito ad aumentare la pressione sulla struttura.

“Abbiamo sentito un boato improvviso, poi le urla e la polvere ovunque”, ha raccontato una delle persone presenti al momento dell’incidente. “È stato terribile, abbiamo avuto paura che ci fossero vittime”. Le autorità locali hanno avviato verifiche anche su altri edifici della zona per accertare l’eventuale presenza di condizioni di rischio simili. Intanto la comunità resta scossa per quanto accaduto in una giornata che doveva essere di spensieratezza e si è invece tinta di paura e sgomento.