Dramma al lago, Alessio si tuffa e muore sotto gli occhi del fratello: aveva 25 anni

Una giornata di vacanza al lago si è trasformata in una tragedia, a perdere la vita il 25enne Alessio Manfredini; il dramma a Sirmione nelle acque del lago di Garda. Il ragazzo era in compagnia del fratello e di un amico. Racconta il Messaggero come: “Fin dalla mattina i tre sono stati alla Giamaica, la spiaggia all’estremità del lembo di roccia di Sirmione, sotto le Grotte di Catullo. All’ora di pranzo, i tre hanno mangiato un panino al chiosco della spiaggia, e poco dopo si sono buttati in acqua”.

“Probabilmente per un refrigerio data la calura del primo pomeriggio. Erano le 13.30 di ieri, sabato 24 giugno”. “Gli avevo proposto di andare a fare un giro in campagna dalle nostre parti, ma lui niente”, racconta al Resto del Carlino il fratello Mirco. “Ha preferito andare al lago”. Mirco ha ben impressi quegli attimi terribili: “Si è tuffato, è riemerso, con il pollice alzato mi ha fatto capire che era tutto ok”.





Sirmione malore dopo un tuffo nel lago muore Alessio Manfredini

“Un attimo dopo ho distolto lo sguardo e non l’ho più visto. Sono andato in acqua, un altro turista mi ha aiutato. Abbiamo provato a recuperarlo io e lui, ma più volte ci è sfuggito. L’abbiamo quasi portato a riva e ci è sfuggito di nuovo. Poi l’abbiamo visto vicino agli scogli”. Hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Dopo la tragedia sul posto è arrivata anche la mamma.

Che racconta: “Era un ragazzo di grandi qualità e con tante doti”. In segno di rispetto per quanto accaduto, il Comune di Sirmione ha annullato la cerimonia di consegna della “Bandiera blu” che era prevista proprio alla Giamaica nella serata di ieri. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati. Tra questi anche quello del sindaco di Brescello, dove Alessio viveva.

“Brescello e la sua comunità piangono il giovanissimo Alessio Manfredini, tragicamente scomparso a Sirmione mentre trascorreva una giornata tranquilla assieme a suo fratello Mirko ed un suo amico. Esprimo il mio personale cordoglio e dell’Amministrazione Comunale di Brescello rivolgendo un sentito pensiero ai genitori e ai familiari del carissimo Alessio che si trovano ad affrontare una perdita e un dolore grandissimo. A loro va anche tutta la vicinanza del paese perché ogni vita spezzata rappresenta una ferita anche per la nostra comunità”.