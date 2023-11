Si trova ancora nel carcere tedesco di Halle Filippo Turetta, il 22enne che sabato 11 novembre ha ucciso a coltellate l’ex fidanzata Giulia Cecchettin per poi occultarne il cadavere nei pressi del lago Barcis, in provincia di Pordenone. Il 22enne, arrestato dalla polizia tedesca nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre mentre si trovava fermo sulla corsia d’emergenza dell’autostrada vicino a Lipsia.

Filippo Turetta ha raccontato ai poliziotti di avere pensato “più volte di farla finita” nel corso della sua fuga ma di non avere avuto il coraggio di farlo. “Ho ammazzato la mia fidanzata, ho vagato questi sette giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono buttato un coltello contro la gola ma non ho avuto il coraggio di farla finita”, si legge nel verbale.

Intanto è di poco fa la notizia che Filippo Turetta verrà consegnato alle autorità italiane da quelle tedesche sabato 25 novembre, e arriverà a Venezia con un volo militare. La notizia è stata data dal legale del giovane, Giovanni Caruso. Mentre è dell’altro avvocato, Emanuele Compagno, l’annuncio di voler chiedere una perizia psichiatrica: “Vogliamo chiedere una perizia psichiatrica. Perché escluderla? Vogliamo farlo non per esonerare il ragazzo dalle sue responsabilità. Ma per capire fino in fondo cosa c’è stato nella sua mente”.

La notizia ha destato molto scalpore nell’opinione pubblica e molti utenti social si sono scagliati contro questa decisione decisione, una mossa difensiva praticamente scontata per chi assiste accusati come Filippo Turetta. Con l’infermità mentale, infatti, si evita l’ergastolo. Secondo l’articolo 85 del Codice Penale “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”. L’imputabilità dipende dalla capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

hanno rotto il cazzo con questa storia dell'infermità mentale, un uomo che premedita tutto, che prepara tutto l'occorrente, che aveva preparato l'itinerario per fuggire non è infermo, è capace di intendere e di volere — bea (@flosdelilah) November 23, 2023

Non si può parlare di infermità mentale se l'assassino si è fatto le ricerchine su Internet su quali strade prendere per non farsi beccare e prima di agire si è procurato l'occorrente per sopravvivere dopo aver commesso l'omicidio — 50SfumatureD'ansia (@SangueOssaAnima) November 23, 2023

Qualcuno sta cercando di ottenere l'infermità mentale per il figlio sperando in una riduzione della pena.

Che vergogna.#GIULIACECCHETTIN pic.twitter.com/muLzTUfxqF — 𝑴.🦋🌼 (@Mariesp996_) November 23, 2023

La dichiarazione del legale di Filippo Turetta, come si può leggere dai tantissimi messaggi sui social, ha scatenato l’opinione pubblica. “Era tutto premeditato, per escogitare una fuga del genere, al giorno d’oggi, devi essere no preparato, di più. Se gli danno l’infermità mentale sono dei co* #FilippoTuretta”, “Ma spero che non gli diano nessuna infermità questo mostro era lucido”, “Hanno rotto il ca* con questa storia dell’infermità mentale, un uomo che premedita tutto, che prepara tutto l’occorrente, che aveva preparato l’itinerario per fuggire non è infermo, è capace di intendere e di volere”, sono solo alcuni dei commenti lasciati su Twitter.

E ancora: “Non si può parlare di infermità mentale se l’assassino si è fatto le ricerchine su Internet su quali strade prendere per non farsi beccare e prima di agire si è procurato l’occorrente per sopravvivere dopo aver commesso l’omicidio”, “Qualcuno sta cercando di ottenere l’infermità mentale per il figlio sperando in una riduzione della pena. Che vergogna“, scrive ancora un’utente su Twitter.