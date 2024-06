Continuano ancora le ricerche di Cristian, il terzo dei ragazzi trascinati via dalla furia del fiume Natisone venerdì scorso, poco prima delle tredici. Nella tarda mattinata di domenica 2 giugno sono stati ritrovati i corpi delle due ragazze Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine e Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori. I corpi senza vita delle giovani amiche sono stati individuati a 700 metri e a un chilometro a valle dal luogo della scomparsa.

I tre ragazzi erano arrivati sul letto del Natisone intorno alle 12 di venerdì e sono stati sorpresi dalla piena del fiume. Abbracciati in un gesto di amicizia, l’ultimo gesto che ha commosso l’Italia intera, Cristian, Bianca e Patrizia sono stati trascinati via sotto gli occhi di chi si trovava sul ponte romano. I vigili del fuoco hanno provato a lanciare una corda per metterli in salvo, poi ancora un disperato tentativo con una scala, ma niente.

Cristian, Bianca e Patrizia, stretti in un commovente abbraccio, sono stati trascinati via dalla corrente del Natisone. Come detto, i corpi delle ragazze sono stati ritrovati domenica, mentre di Cristian non c’è ancora nessuna notizia. Imponente la macchina dei soccorsi tra volontari, vigili del fuoco, polizia, polizia locale, carabinieri e normali cittadini, arrivati sul posto per le ricerche. Tra questi c’è anche un eroe ‘nascosto’, il sindaco di Premariacco.

Michele De Sabata è in prima linea nella ricerca prima di Bianca e Patrizia, e ora di Cristian. Sul suo account Facebook è costantemente attivo con aggiornamenti e messaggi di speranza e vicinanza e per questo motivo sta ricevendo tantissimi commenti da parte dei suoi cittadini e non solo. “4 giorno. Forza soccorritori che oggi sia l’ultimo giorno di ricerca per ridare Cristian ai suoi familiari”, ha scritto questa mattina. Come dicevamo, tantissimi i commenti ai suoi post.

“Forza e grazie a te Michele De Sabata che ci dai la informazioni sempre sugli sviluppi un grande abbraccio a tutte le persone i pompieri ecc”, si legge. E ancora: “Una preghiera per i ragazzi, un plauso a tutti i soccorritori, un ringraziamento a Lei sindaco per come ha gestito questa vicenda così dolorosa”, “Signor Sindaco mi complimento per la sua costante presenza e comunicazione, grazie a tutte le persone che sono state e stanno prodigandosi ancora alla ricerca di Cristian, evitiamo commenti. Sentite condoglianze alle famiglie”, “Lei è un bravissimo Sindaco… Forza“, “Grazie Sindaco per le meravigliose parole rivolte a quei giovani . Ho tanto pregato pensando a loro come fossero i miei nipoti”, sono solo alcuni dei messaggi arrivati all’indirizzo di Michele De Sabata.