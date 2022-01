“Lo abbiamo trovato morto”. Un giorno di ricerche, poi la scoperta: il cadavere di Claudio era in fondo al dirupo

Sono finite le speranze di ritrovare in vita Claudio Busi, il ciclista di 41 anni del quale si erano perse le tracce nelle ore scorse a Dossena. A dare l’allarme erano stati i famigliari, allarmati per non vederlo tornare. Immediatamente erano scattati i soccorsi. Intorno a mezzanotte si sono mobilitati il soccorso alpino della valle Imagna e i vigili del fuoco con l’unità mobile di comando. Riscostruiti gli spostamenti del ciclista, ascoltando anche le testimonianze delle persone residenti in località Lavaggio e sul sentiero è stata trovata la sua bicicletta.



Ma nemmeno il supporto dei droni ha consentito il ritrovamento del ciclista. Fino alle prime ore di questa mattina quando il copro di Claudio Busi è stato ritrovato in fondo ad un dirupo. Scrive Bergamo News come: “il versante del Monte Vaccareggio, che si affaccia sulla Val Parina, è un’area molto impervia e con pareti di roccia alte parecchie decine di metri”.



E ancora: “Perlustrata l’area boschiva e dei pascoli intorno al luogo del ritrovamento della bicicletta, all’alba è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per una ricognizione alla base delle pareti, difficilmente raggiungibile in altro modo. Il corpo di Claudio Busi è stato individuato e il personale medico dell’elisoccorso di Bergamo, verricellato a terra, non ha potuto fare altro che constatare il decesso”.







A quanto si appende Claudio Busi, che era solito uscire per un giro in mountain bike dopo il lavoro, sarebbe precipitato da un punto ricoperto di neve e di ghiaccio per un centinaio di metri, in un dirupo. Sul posto anche i carabinieri di Zogno che stanno accertando la dinamica dei fatti. La notizia della sua morte ha sollevato un’ondata di emozione.



I funerali di Claudio Busi non sono stati ancora fissati. Nelle prossime ore dovrebbero essere stabiliti. La data più vicina potrebbe essere il pomeriggio di domani. Un saluto, l’ultimo, per Claudio tradito dal suo amore per la bicicletta.