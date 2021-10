Morte di Dora Lagreca, l’ultima ipotesi avanzata sul tragico epilogo. Una fine tragica per l’assistente scolastica di appena 30 anni, precipitata nella notte tra venerdì e sabato dal quarto piano. Un nome, quello del fidanzato Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio, ma sul caso le indagini sono arrivate a un’ulteriore ipotesi.

A restare iscritto nel registro degli indagati è ancora il fidanzato della 30enne, Antonio Capasso, su cui continua a pesare l’accusa di istigazione al suicidio. La drammatica fine di Dora potrebbe trovare un movente, quello del litigio scoppiato prima della sua morte.

Sulla lite di coppia la conferma sarebbe arrivata anche dall’avvocato di Antonio. Infatti, dopo quella sera trascorsa insieme in occasione della festa di laurea di un’amica, il litigio avrebbe avuto inizio in macchina, sulla strada di ritorno verso casa. Stando a quanto dichiarato dal fidanzato, sarebbe stata Dora stessa ad aver detto: “adesso la faccio finita”.





Ma sul quel tragico momento, ovvero, quando Dora avrebbe davvero deciso di farla finita lanciandosi dal balcone, gli inquirenti vogliono vederci chiaro. Si fa largo, dunque, una nuova ipotesi sul caso sollevata dall’avvocato Stigliani, difensore di Antonio: “Forse la ragazza voleva dimostrare qualcosa al fidanzato e si è lanciata, dopo aver aperto il balcone senza calcolare la distanza del muretto e a quel punto non è riuscita a fermarsi”.

Nessuna conferma al momento sull’ipotesi che Dora, nel tentativo di salvarsi, si fosse potuta aggrappare al parapetto del balcone, prima di precipitare nel vuoto nuda per circa 12 metri. Come riporta il Corriere della Sera, i Ris hanno portato via gran parte della lamiera che copre il parapetto per cercare di individuare eventuali tracce di Dna.