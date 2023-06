Arrivano importanti notizie sul caso di Daniele Potenzoni, scomparso nel nulla dalla capitale Roma nel 2015. I familiari si erano subito messi alla ricerca disperata dell’uomo, che ha una forma di autismo, e nonostante siano passati tanti anni dalla sua sparizione, i parenti hanno sempre sperato di ritrovarlo in vita. Ed ecco che ora il Corriere della Sera ha riportato una segnalazione, che sta seriamente facendo tornare la speranza alla famiglia.

Il caso era stato seguito anche da Chi l’ha visto?, ma purtroppo in questi 8 anni non c’erano stati risvolti positivi su Daniele Potenzoni. Era scomparso improvvisamente e nessuna traccia c’era stata di lui, almeno fino a poche ore fa, quando è uscito fuori un filmato molto importante che potrebbe cambiare tutto. Ovviamente tutti stanno incrociando le dita affinché possa esserci una soluzione positiva alla vicenda.

Leggi anche: “È il suo corpo”. Svolta spaventosa nel caso di Sibora Gagani: il cadavere murato in casa





Daniele Potenzoni scomparso dal 2015, un video riaccende la speranza

Dunque, sta girando con una certa insistenza questo nuovo video che potrebbe aver ripreso Daniele Potenzoni, l’uomo scomparso nel 2015 e che mai è stato ovviamente dimenticato dai genitori e dai fratelli Marco e Luca. Questo quanto scritto dal Corriere: “Ci sono due uomini e un cane, nella radura di un bosco. La persona non inquadrata in volto dice: ‘Arnold Schwarzenegger nel film Terminator’. A terra, seduto, c’è l’uomo che potrebbe essere lo scomparso. ‘Sembra proprio lui, anzi, per noi fino a prova contraria è lui! – esclama Francesco Potenzoni, il padre, dalla casa di famiglia a Pantigliate – Ci auguriamo che qualcuno ci chiami e che vengano fatte tutte le verifiche”.

Poi la segnalazione è proseguita così: “Si sentono frasi che potrebbero essere in russo, o in una lingua simile, e un’idea ce la siamo fatta… ‘Quale? Il nostro Daniele potrebbe essere finito nelle grinfie di zingari romeni o di altra nazionalità che se lo portano in giro per il mondo, sfruttando la sua fragilità, usandolo per chiedere elemosina in qualche spettacolino di strada o circense‘”. Nelle immagini c’è quest’uomo, che assomiglia tantissimo a Daniele, all’interno di un bosco, con una ferita in testa e una birra al suo fianco.

Il fratello di Potenzoni ha affermato al Corriere della Sera: “Sono 8 anni che riceviamo segnalazioni, ma questa le supera tutte: sono rimasto sconvolto. L’uomo del video è una goccia d’acqua: nei lineamenti, nella postura, nel modo in cui si muove. Aspetto, fiducioso come non mai”. Quindi, ora si stanno facendo tutte le verifiche del caso per stabilire se sia davvero la persona scomparsa. Daniele sparì nel nulla, mentre stava per andare all’udienza del Papa.