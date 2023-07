Una donna violentata nel milanese: arrestato lo stupratore. Il responsabile, beccato dai carabinieri, è un uomo di 27 anni. L’ordine di arrestato è stato divulgato direttamente dalla Procura di Lodi con l’accusa di aver violentato una donna mentre faceva jogging il 23 dicembre 2022. Il fattaccio è capitato nelle campagne di Locate di Triulzi, appunto nel Milanese. Secondo il procuratore, l’uomo avrebbe spinto la donna tra i rovi ed avrebbe abusato di lei con la forza. Tra l’altro l’arresto è stato appena convalidato dal gip di Milano, mentre l’indagine è stata portata avanti dai carabinieri di San Donato milanese.

Il 27enne, di origini nordafricane, è stato tradito da una spesa fatta al supermercato. È grazie agli orari delle telecamere che è stato beccato. A ricostruire la vicenda sono proprio i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, coordinati dalla Procura di Lodi. Insieme, hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione e della violenza. Non solo, hanno raccolto una serie di prove e gravi indizi di colpevolezza, a carico dell’uomo successivamente fermato e portato in carcere.





Tutto è successo durante il pomeriggio del 23 dicembre 2022. La donna correndo da sola in una zona di aperta campagna nei pressi della località Cascina Nesporedo, a Locate. Ad un tratto, senza rendersene conto, la donna è stata aggredita alle spalle dal 27enne in questione, questa è l’accusa che prima le avrebbe tappato la bocca e poco dopo l’avrebbe trascinata nella vicina boscaglia e poco dopo violentata.

Mesi di mistero dopo la denuncia della donna poi la svolta grazie a uno scontrino del supermercato. I primi rilievi dei carabinieri della compagnia di San Donato avevano fatto scoprire l’esatta ubicazione in cui si era consumata la violenza sessuale. Sul luogo dello stupro poi, hanno trovato uno scontrino emesso quello stesso giorno in un supermercato proprio di Locate per l’acquisto di una confezione di pellicola.

La poca lungimiranza del 27enne ha fatto quindi scoprire ai bravi investigatori che si trattava probabilmente proprio dell’uomo descritto dalla donna. Dopo aver quindi analizzato le immagini delle telecamere di video sorveglianza è stato immediatamente disposto l’arresto dell’uomo. Seguire adesso il processo.

