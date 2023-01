Omicidio choc, accoltella il marito alla gola davanti al figlio 15enne. Carabinieri sul posto

Donna uccide il marito davanti al figlio. Una storia terribile quella che arriva da Brescia dove nella tarda serata di sabato 28 gennaio la signora Raffaella Ragnoli ha ucciso a coltellate il marito, il 59enne Romano Fagoni al termine di una furiosa litigata. A chiamare i soccorsi è stato il figlio di 15 anni che ha raccontato: “Mamma ha ucciso papà”.

La donna di 57 anni è stata arrestata nella sua casa in via Carlina, a Nuvolento, su disposizione del magistrato di turno. Secondo quanto ricostruito la donna ha ripetutamente accoltellato il marito alla gola. L’uomo, un operaio disoccupato, è morto poco dopo.

La lite e il dramma: il figlio di 15 anni chiama i soccorsi

Secondo quanto è stato ricostruito Raffaella e Romano hanno iniziato a litigare nella cucina della loro abitazione intorno all’ora di cena. Poi la donna ha preso un coltello e ha colpito più volte il marito alla gola. Il colpo effettuato con un lungo coltello da cucina, ha tagliato di netto la carotide dell’uomo per il quale non c’è stato stato scampo. Alla scena ha assistito il figlio di 15 anni.

Non ci sono denunce pregresse per maltrattamenti, ma la donna ha raccontato che il clima in famiglia era pessimo. Le liti erano frequenti. A raccontarlo è stata la stessa Raffaella che al magistrato e ai militari ha ammesso la sua responsabilità durante l’interrogatorio.

Era la prima volta che i carabinieri entravano nella casa di Raffaella e Romano. Le discussioni, però, erano frequenti in quella famiglia. Fino alla tragedia di sabato sera. La donna è stata arrestata. Sul luogo dell’omicidio sono giunti oltre ai sanitari i carabinieri del nucleo operativo di Brescia e i colleghi della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale.

