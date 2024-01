Dramma a Ravenna nella prima mattinata di oggi, una bimba di 6 anni è morta e la mamma è in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini dopo un volo dal nono piano del palazzo nel quale abitavano. Sotto choc il marito, in casa, e che pare non si sia accorto di nulla, avvertito dalla polizia arrivata sul posto. La tragedia, sulla quale ora la procura dovrà fare piena luce, si è consumata in via Dradi a ridosso del centro. Le generalità della donna non sono state ancora rese note.

>>“Ho chiuso, perché ho deciso così”. Alessandra Celentano, la rivelazione al pubblico arriva in diretta tv

A quanto si apprende sarebbe un’italiana tra i 35 ed i 40 anni. Secondo una prima ricostruzione la donna, con figlioletta ed il cane, si sarebbe arrampicata fino al nono piano di un edificio passando attraverso l’impalcatura installata per dei lavori poi si sarebbe lanciata nel vuoto. Secondo altri si sarebbe lanciata dal balcone. La bambina è morta sul colpo a così come il cane, mentre la donna è stata soccorsa e la sua vita appesa ad un filo.





Ravenna, si getta dal palazzo con la figlia di 6 anni: la piccola è morta

I soccorritori sono stati allertati da alcuni residenti del palazzo. Sul posto, insieme alle ambulanze, gli agenti della polizia scientifica che stanno effettuando i rilievi del caso. Ignoti i motivi del gesto. Secondo una della ultime fotografie scattate dall’Osservatorio Suicidi della Fondazione Brf – Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze, in Italia ci sarebbe un suicidio ogni 10 ore.

“I dati istituzionali attualmente disponibili – spiegava il presidente della Fondazione, lo psichiatra Armando Piccinni – non sono correntemente aggiornati, tanto che l’ultimo Annuario Statistico dell’Istat pubblicato nel 2022 contiene dei dati relativi al 2019”.

E ancora: “La Fondazione Brf, proprio per via della mancanza assoluta di dati aggiornati, ha istituito già durante la prima ondata della pandemia un Osservatorio Suicidi, monitorando gli atti suicidari in base a un’attenta analisi delle notizie di cronaca, locali e nazionali”.