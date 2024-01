Donna vola giù dal settimo piano: il corpo cade tra i passanti nella via dello shopping. Cosa è successo

Dramma a Pescara, una donna di 50 anni è morta dopo essere precipitata dal settimo piano. Sotto choc i passanti, alcuni dei quali hanno assistito alla caduta. I soccorsi, arrivati in pochi minuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Il fatto è accaduto nella centralissima via Nicola Fabrizi, la via dello shopping.

>> “Si è chiuso in bagno a piangere”. Grande Fratello, Fiordaliso corre ad avvisare Beatrice: “È successa una cosa molto brutta”

A quanto si apprende la donna è precipitata sulle biciclette parcheggiate, davanti alle vetrine dei negozi. Sul posto la polizia che sta indagando sulla dinamica di quanto accaduto. È mistero sulle cause ma sembra che possa trattarsi di un gesto volontario. Solo nei giorni scorsi la cronaca si è riempita del caso della mamma di Ravenna.





Pescara, donna precipita dal settimo piano: morta sul colpo

Precipitata dal nono piano insieme alla figlia di 6 anni ed al cane, l’animale e la piccola erano morti sul colpo. Secondo una delle ultime fotografie scattate dall’Osservatorio Suicidi della Fondazione Brf – Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze, in Italia ci sarebbe un suicidio ogni 10 ore.

“I dati istituzionali attualmente disponibili – spiegava il presidente della Fondazione, lo psichiatra Armando Piccinni – non sono correntemente aggiornati, tanto che l’ultimo Annuario Statistico dell’Istat pubblicato nel 2022 contiene dei dati relativi al 2019”.

E ancora: “La Fondazione Brf, proprio per via della mancanza assoluta di dati aggiornati, ha istituito già durante la prima ondata della pandemia un Osservatorio Suicidi, monitorando gli atti suicidari in base a un’attenta analisi delle notizie di cronaca, locali e nazionali”.