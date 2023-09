Una donna di 42 anni è morta sulla Prenestina, a Roma. Il dramma ieri mattina poco prima delle 7 all’altezza di largo Preneste. A quanto si apprende la donna, che stava andando al lavoro, è rimasta vittima di un grave incidente automobilistico che ha coinvolto anche altri mezzi in transito, tra cui un taxi. Secondo le primissime testimonianze alla guida ci sarebbe stato un ragazzo.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti in transito. Quando l’ambulanza del 118 è arrivata sul posto la 42enne era ancora vita ma le sue condizioni erano già disperate. Ricoverata all’ospedale Vannini, poi al policlinico Umberto I, i medici hanno fatto tutto il possibile per provare a salvarle la vita, ma non c’è stato nulla da fare.





Roma, 42enne uccisa da un’auto pirata: caccia a un panda bianca

Mary Grace Catubay Duque è morta dopo un giorno di coma, nella mattinata di oggi. Al capezzale della donna il marito e diverse amiche. Grace era venuta in Italia 18 anni fa. Racconta Repubblica come: “Lavorava come receptionist in un hotel del centro storico. L’incidente ha scosso l’intera comunità filippina che vive nella capitale, che sui social sta lanciando appelli”.



“Affinché venga individuato il pirata della strada. I vigili del gruppo Prenestino sono sono riusciti a risalire al numero di targa della Panda e da ieri mattina sono alla ricerca del conducente. Gli investigatori sperano di trovarlo già nelle prossime ore”. Quella dei pedoni è una strage drammatica. Sono 227 i pedoni morti sulle strade italiane dall’1 gennaio al 30 luglio, secondo i dati dell’Osservatorio Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale, in collaborazione con Sapidata.



Un dato parziale, che non tiene conto dei gravi feriti che molto spesso perderanno la vita negli ospedali anche a distanza di mesi. Nel Lazio c’è stata una vera strage con 39 decessi, quasi un quinto del totale, di cui 20 a Roma. Seguono Veneto e Lombardia, con 24 decessi. Molti pedoni sono stati travolti sulle strisce pedonali dei centri urbani.