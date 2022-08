Un vero e proprio colpo di scena ha scioccato il mondo vip. Una donna di 84 anni è stata arrestata ed è attualmente rinchiusa in prigione a Roma, a Rebibbia per la precisione, perché accusava di un reato molto grave. L’anziana signora è molto conosciuta negli ambienti famosi per aver lavorato per una delle attrici più famose d’Italia e apprezzate a livello internazionale. E c’è chi sta già facendo di tutto per evitare che lei possa continuare a restare dietro le sbarre, visto l’età ormai praticamente incompatibile con il carcere.

Secondo quanto è stato ricostruito e riportato dettagliatamente dal sito Roma Today, la donna di 84 anni che è stata arrestata a Roma si chiama Loretta e il 9 agosto si sarebbe resa protagonista di un brutto gesto. Che però sarebbe scaturito per reazione, visto che si sarebbe sentita minacciata da quello che le stava succedendo intorno. Nonostante la sua età, è stato disposto il trasferimento in carcere perché non aveva un luogo dove eventualmente rimanere ai domiciliari. (Leggi anche “Arrestato”. Musica sotto choc, il cantante in manette: un’accusa pesantissima)





Donna di 84 anni arrestata a Roma: era la sarta di Sophia Loren

Dunque, la donna di 84 anni arrestata nella capitale Roma sarebbe stata minacciata e malmenata dal marito. Dopo l’aggressione verbale e fisica, ha deciso di prendere un coltello e di colpire il coniuge mandandolo all’ospedale. La vittima è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, ma non rischia più la morte. A svelare ogni singolo particolare della vicenda riguardante l’anziana è stata Gabriella Stramaccioni, la garante dei detenuti di Roma. Parole che hanno attirato l’attenzione di molti.

Stramaccioni ha affermato: “Fra i vari incontri di questa mattina mi ha colpito quello con Loretta, all’infermeria del femminile. Loretta ha 84 anni. È stata portata in questi giorni. Prelevata dalla sua casa in pigiama, senza la possibilità di prendere nulla. Neanche la dentiera. Certo, forse in quel momento non vi erano alternative, ma le alternative vanno pensate e costruite. A partire dai consigli di aiuto sociale. In un momento così drammatico per il carcere come si può pensare di recludere una donna di 84 anni. Certo che la faremo uscire. Ho preso impegno con lei per la ricerca di un alloggio”.

La signora Loretta ha lavorato in passato come sarta anche per la grande attrice Sophia Loren. In conclusione, la garante dei detenuti di Roma ha aggiunto: “Grazie a Suor Maria Pia E Suor Salomé è stata trovata l’accoglienza per Loretta. Inoltriamo disponibilità al Magistrato sperando si possa risolvere velocemente questa assurda vicenda”. E la speranza di Stramaccioni è che questa storia abbia un lieto fine.

