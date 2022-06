Choc in città, mamma Donatella uccisa in casa a coltellate: caccia al marito. Aveva 38 anni

Donatella Miccoli uccisa nel Salento. Ennesimo femminicidio nella notte tra sabato 18 e domenica 19 giugno, stavolta a Novoli, provincia di Lecce. La donna di 38 anni è stata uccisa in casa con una coltellata. Autore dell’omicidio sarebbe il marito che al momento risulta ricercato.

L’orrendo crimine è stato commesso poco prima delle due di notte quando nell’abitazione non c’erano i tre figli che il marito aveva portato a casa della nonna. Sul fatto stanno indagando i carabinieri. Donatella Miccoli, nata a Mesagne, avrebbe compiuto 39 anni il prossimo settembre.





Donatella e Matteo, gli ultimi momenti prima della tragedia

Il marito, Matteo Verdesca, coetaneo di Donatella, è nato a Copertino ma residente a Novoli. Fa il corriere espresso. Ieri sera moglie, marito e i figli sono stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi. Ci sono dei testimoni, i vicini di casa, che sostengono che li abbiano sentiti litigare.

Donatella Miccoli faceva la commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo, nel leccese. Subito dopo l’omicidio, riporta LeccePrima, il marito Matteo Verdesca si è allontanato su una Renault Clio bianca. Le ricerche sono in corso anche con un elicottero.

Matteo e Donatella si conoscevano fin da ragazzini. Erano una coppia conosciuta in paese, considerata stabile, serena, nulla lasciava prevedere la tragedia. In uno degli ultimi post in cui compare la famiglia al completo Matteo ha scritto “Vi amo”. E Donatella ha risposto: “Anche noi”.

