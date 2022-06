Omicidio Donatella Miccoli, scoperta choc sul marito: trovato morto in un campo

Omicidio Donatella Miccoli, scoperta choc sul marito. La vicenda lascia sotto choc l’intera comunità di Novoli, in provincia di Lecce. Donatella muore accoltellata a 38 anni per mano del marito, Matteo Verdesca, che ha agito nel cuore della notte in assenza dei tre figli che l’uomo avrebbe lasciato a casa dei nonni. Gli ultimi aggiornamenti sul caso.

Donatella Miccoli muore a pochi mesi dal suo 39esimo compleanno. Dopo la festa di San Luigi, i due coniugi, riferiscono i vicini di casa, pare abbiano litigato: “si capiva che era in corso un violento litigio”, affermano. Per la commessa del centro commerciale di Surbo, nel leccese, nessuna speranza. La donna muore accoltellata e subito dopo l’omicidio, riporta LeccePrima, il marito Matteo Verdesca si è allontanato su una Renault Clio bianca.





Omicidio Donatella Miccoli, la scoperta choc sul marito

Ennesimo caso di femminicidio, una tragedia che lascia ancora una volta sotto choc. Gli inquirenti impegnati nelle ricerche dell’uomo sono giunti poi alla scoperta. Secondo quanto scrive il Quotidiano di Puglia, Matteo Verdesca si sarebbe suicidato dandosi fuoco. Secondo quanto scrive il Quotidiano di Puglia Matteo, dopo l’omicidio della moglie, pare abbia raggiunto Veglie, suo paese di nascita, presentandosi in lacrime davanti alla madre: “Mamma, ho fatto un casino”, versione dei fatti che però attende una conferma.

Una tragedia nella tragedia per una coppia conosciuta da tutt come serena e unita. Infatti lo testimonierebbe anche uno degli ultimi post social in cui Matteo ha scritto “Vi amo”, seguito dalla risposta amorevole di Donatella Miccoli: “Anche noi”. Eppure secondo alcune persone che conoscevano la coppia, Matteo era “molto geloso, a tratti morboso”.

“Nulla lasciava però presagire quello che sarebbe accaduto”, racconta chi conosceva Donatella e Matteo. E oggi più che mai, davanti a quel ritratto di famiglia condiviso da Matteo dove appare felice insieme alla moglie e ai 3 figli, la comunità stenta ancora a credere a una simil tragedia. “I figli sono i diamanti più preziosi”, era il commento alle foto, a cui Matteo ha risposto: “Quanto è vero amico mio”.

