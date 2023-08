Morto all’improvviso davanti ai genitori. Soccorsi inutili per Domenico, aveva solo 31 anni

Una bruttissima notizia ha sconvolto la città di Reggio Calabria. Domenico Cagliostro è morto improvvisamente per un malore, mentre si trovava insieme ai suoi genitori. Stava trascorrendo una normale giornata di relax, quando si è sentito male e non si è più ripreso. Una perdita terribile per la sua famiglia, incredula davanti ad un destino così sfortunato per il giovane, che aveva solamente 31 anni e tanta voglia di vivere.

Ma il fato se l’è portato via per sempre, gettando nel lutto più grande la madre e il padre. Si trovava a Reggio Calabria per godersi le meritate ferie, ma Domenico Cagliostro è morto prematuramente per un malore inaspettato. Era all’interno della sua casa, nel quartiere Gebbione, quando si è accasciato e non si è più risvegliato. Tutti sono rimasti increduli davanti a questo decesso, che è davvero difficile da accettare.

Reggio Calabria, Domenico Cagliostro morto per un malore

Il dramma ha avuto luogo nella giornata di martedì 29 agosto, quando era pomeriggio. Era andato a Reggio Calabria per trascorrere delle vacanze con la sua famiglia e mai Domenico Cagliostro si sarebbe aspettato una fine così. Purtroppo è morto davanti alla mamma e al papà a causa di un malore, che lo ha ucciso praticamente sul colpo. Lui viveva in Lombardia, a Brescia, da cinque anni visto che lavorava all’interno della ferrovia.

Come ricostruito dal sito Il Reggino, è stato un pompiere fuori servizio a rendersi conto che fosse successo qualcosa di grave avendo udito delle grida dei genitori. Ha provato ad aiutare Domenico e poi sono stati contattati i colleghi vigili del fuoco, i quali hanno usato anche un defibrillatore. Ma era troppo tardi e anche i sanitari del 118 hanno dovuto arrendersi. Sono stati chiamati anche i carabinieri, ma la causa del decesso è purtroppo una terribile morte naturale.

Domenico era un grande appassionato di calcio e supporter della Reggina, squadra della sua città. Tanti i messaggi dei suoi amici sui social: “Non ho parole, riposa in pace”, “Vola in alto e proteggici da lassù”, “Un sorriso che non dimenticherò, è stato un piacere averti conosciuto”, “Veglia sulla tua famiglia come sai fare solo tu”.