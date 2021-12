Una terribile notizia ha sconvolto la Campania. Domenico De Siano è deceduto a soli 25 anni dopo aver lottato a lungo in un letto di ospedale. Alcuni mesi fa era stato colpito improvvisamente da un’ischemia cerebrale e sin da subito erano parse molto serie le sue condizioni di salute. Poi era comunque stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso e da lì in poi è iniziata una battaglia. Ovviamente i suoi familiari speravano di poter ricevere comunicazioni migliori dai medici, ma non è avvenuto il miracolo.

Domenico De Siano si è infatti spento nelle scorse ore all’interno del nosocomio ‘La Schiana’ del comune di Pozzuoli. Era originario del paese di Forio, nel napoletano. Aveva una passione enorme nei confronti del mondo dello sport, infatti i primi a salutarlo e ad omaggiarlo un’ultima volta sono stati i componenti della società del Forio Basket. Sul loro profilo Facebook ufficiale hanno postato un bellissimo e commovente messaggio, che è stato condiviso ovviamente da tutti coloro che lo amavano.

Ecco il messaggio di cordoglio del team di basket nei confronti del 25enne Domenico De Siano: “Oggi è un giorno triste per la nostra Forio. Ci ha lasciati Domenico De Siano. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici, ai parenti. Ricorderemo sempre con il tuo sorriso, i tuoi applausi, i tuoi massaggi al tramonto, le nostre chiacchierate, i tuoi salti, da grande atleta quale sei sempre stato, dopo i nostri canestri sugli spalti. Ti porteremo per sempre nel cuore e faremo tesoro della tua bontà d’animo”.





Sotto il posto del Forio Basket questi alcuni dei commenti pieni di dolore per ricordare Domenico De Siano: “Ti ricorderò sempre per il tuo sorriso, la tua simpatia e il tuo amore per la natura”, “Sentite condoglianze a tutta la sua famiglia”, “Immensa tristezza, condoglianze ai suoi familiari”, “Riposa in pace, una notizia che spacca il cuore”. E ancora: “Che gli angeli possano accompagnarti”, “Condoglianze a tutta la sua famiglia e anche a tutti gli amici che gli volevano bene”, “Addio amico mio”.

