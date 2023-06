Anche se non esiste una legge in materia di divieto di fumo sulle spiagge, sono sempre di più i comuni italiani che stanno adottando provvedimenti contro il fumo di sigaretta. Tra i comuni che hanno deciso per il divieto di fumo in spiaggia c’è quello di una delle località balneari più frequentate d’Italia. Stiamo parlando di Riccione.

“Questa scelta va nella direzione che abbiamo intrapreso come amministrazione, che è quella della sostenibilità ambientale, di mantenere l’arenile nelle condizioni ambientali giuste e necessarie. Sotto gli ombrelloni ci sono i posaceneri, ma chi passeggia sulla battigia a volte getta le cicche delle sigarette in acqua“, ha dichiarato il sindaco di Riccione Daniela Angelini, come riportato da Tgcom24.

Divieto di fumo in spiaggia: quali sono e a quanto ammonta la multa per i trasgressori

Per i trasgressori è prevista una sanzione che va dai 25 ai 500 euro. Per far rispettare le regole saranno impiegate diverse pattuglie di agenti della polizia locale. Rimini, uno dei litorali più frequentati e amati da moltissimi italiani e turisti stranieri, ha confermato il divieto di fumare sulla battigia. Niente fumo anche a Ravenna e Cesenatico. Dal 15 giugno sarà vietato fumare nelle spiagge di Altavilla Milicia, Comune a circa 25 chilometri a est di Palermo. I trasgressori saranno multati da 50 a 500 euro. I fumatori potranno prendersi una pausa sigaretta soltanto nelle aree attrezzate.

In Sicilia non si può fumare in spiaggia anche a Lampedusa e Linosa Noto, Terrasini, Isola delle Femmine e Capaci. Divieto di fumo anche a Loano e Savona, in Liguria, dove già da due anni il sindaco ha emanato l’ordinanza. Spiaggia smoking free anche a Bibione e Chioggia in Veneto. In Sardegna diverse amministrazioni comunali hanno deciso per il divieto di fumo in spiaggia. Stop alle sigarette in tutte le spiagge del comune di Alghero, Arzachena, altri comuni. La spiaggia di Tuerredda, a sud di Cagliari, per esempio, ha introdotto il divieto di fumare liberamente in spiaggia ma saranno allestite delle aree riservate per il fumo.

Nelle Marche è vietato a San Benedetto del Tronto, Pesaro e Sirolo e in Puglia è vietato accendere sigarette in spiaggia a Porto Cesareo e Manduria. Nel Lazio stop alle sigarette ad Anzio, Gaeta, Ladispoli, Ponza, Sperlonga e Torvaianica. Divieto anche ad Alba Adriatica in Abruzzo. Il divieto di gettare le cicche in spiaggia, invece, è ovviamente sempre valido in ogni spiaggia italiana. A quanto ammonta la multa per i trasgressori? Vanno dai 27,50 euro ai 275 euro, che raddoppia passando da un minimo di 55 euro a un massimo di 550 euro nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di una donna incinta o minori.