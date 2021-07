Addio Matteo, morto a 19 anni durante la vacanza con gli amici. Un’intera comunità sconvolta

Diano Marina, il dramma in strada sul rettilineo di via Generale Ardoino. Perde la vita un ragazzo di soli 19 anni, Matteo Muratore, a bordo della Fiat Punto su cui viaggiavano altri quattro ragazzi, tutti residenti in provincia di Cuneo. Una vacanza estiva che poi si è rivelata una tragedia e che lascia un’intera comunità sotto choc.

Il dramma è avvenuto intorno alle 3,40, quando il gruppo di cinque ragazzi in vacanza viaggiava a bordo dell’auto. Per cause ancora da accertare, il conducente del mezzo ha perso il controllo, poi il violento impatto contro il cancello di un’officina meccanica. Gravi fratture riportate per quattro di loro, ma per Matteo Muratore nulla da fare.

Per gli amici coetanei della vittima il trasporto in codice rosso presso il Santa Corona di Pietra Ligure è stato immediato, ma per il 19enne, originario di Pocapaglia, nel Cuneese, prossimo a compiere 20 anni il 12 agosto, ogni tentativo è stato vano. Il cuore di Matteo ha smesso di battere per sempre prima del trasporto in ospedale.





All’arrivo dei soccorritori, l’auto era completamente distrutta e svariate le manovre eseguite dai Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dall’auto. Sul posto anche i sanitari del 118 della Croce Oro e la Croce Rossa di Cervo e Imperia che hanno cercato a lungo di rianimare Matteo, probabilmente alla guida della Fiat Punto.

“La notizia è arrivata da poco in paese e siamo tutti scossi per quanto accaduto. La comunità si stringe intorno alla famiglia del giovane Matteo”, queste le parole del sindaco di Pocapaglia, Antonio Luigi Riorda. Un’intera comunità sotto choc. Sono stati disposti gli accertamenti per risalire alle cause che hanno portato allo schianto. Le foto dell’incidente sono fornite su ImperiaPost. it.