Continuano le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone e anche l’attenzione riservata dagli organi di informazione. Sono ormai settimane che ‘La Vita in diretta’ non smette di raccontare dettagli importanti sulla sparizione della piccola, svanita da Mazara del Vallo nel 2004. Sono stati intervistati numerosi testimoni dal programma condotto da Alberto Matano e nella giornata del 16 giugno si è aggiunto un altro tassello al mosaico, che potrebbe decisamente far cambiare proprio tutto.

Ancora una volta la protagonista della notizia è Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico della bimba, che è stata accusata più volte di essere invischiata nella vicenda. Ma su di lei non ci sono mai state prove evidenti ed è dunque ufficialmente estranea al caso stando alla magistratura italiana. In particolare, ci si è concentrati sul giorno della scomparsa, il primo settembre di diciassette anni fa, e su dove fosse la signora Corona quel giorno. Dall’hotel in cui lavorava è emersa un’altra testimonianza.

L’ex cuoco dell’albergo nella quale prestava servizio Anna Corona il giorno della sparizione di Denise Pipitone disse qualche giorno fa: “Ci hanno chiamato di notte al comando dei carabinieri dieci giorni dopo dal rapimento. Il giorno della sparizione di Denise Pipitone ho visto Anna Corona a pranzo in hotel. All’orario di pranzo era lì con noi, mi sembra strano che sia stata lei. Non so se qualcuno abbia taciuto la verità, se qualcuno ricorda cosa è accaduto che parli. Anche se allora ha avuto timore di perdere il lavoro”.





L’inviata di Matano, la giornalista Lucilla Masucci, ha stavolta intercettato il manutentore della struttura ricettiva, il signor Raffale, che ha fornito un’altra versione: “Io quel giorno non ricordo di averla vista. Ricordo di aver visto l’amica Francesca Adamo, ma lei non la ricordo. Quel giorno non ho visto neanche le figlie di Anna Corona. Io ero in giro per l’hotel con gli attrezzi e non le ho viste. Le avevo viste un paio di volte in precedenza, ma non quel giorno. Quando sono passato in reception c’erano 2-3 persone, non loro”.

Inoltre, Storie Italiane è tornato a occuparsi della segnalazione di Mariana Trotta ed è venuto in possesso di un video molto interessante. “Potrebbe essere un video molto interessante – spiega in diretta Maria Grazia Sanrocco, inviata di Storie Italiane – perché si vede una ragazza che stando a quanto ricostruito sarebbe proprio la stessa a cui fa riferimento Marianna”.