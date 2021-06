A ‘Chi l’ha visto?’ si è tornati a parlare del video girato da Felice Grico, la guardia giurata che nel 2004 filmò una bambina molto somigliante a Denise Pipitone in compagnia di una donna rom. Quella fatta dalla guardia giurata di Milano resta ancora oggi l’unica segnalazione attendibile.

Come confermato anche da Giacomo Frazzitta, avvocato della madre di Denise Pipitone, la bimba avvistata in compagnia di alcuni rom e filmata da Felice Grieco sembra avere un accento tipicamente siciliano. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha acceso i riflettori sulle immagini della bambina apparsa nel video in compagnia di una donna di etnia rom e un bambino che suonava la fisarmonica. “La dovevo fermare, mi sarei tolto ogni dubbio. Chiesi di inventare una scusa per poterlo fare, mi dissero di no. Ero nervoso, non sapevo come agire. Se l’avessi bloccata e non era lei sarei finito nei guai”, aveva spiegato poche settimane fa Felice Grieco in una intervista rilasciata a Eleonora Daniele.

“Mi accorsi subito che era lei, le somigliava molto e in più aveva un graffietto sotto l’occhio, sulla guancia. Le ho chiesto se voleva qualcosa da mangiare e lei mi ha risposto che voleva la pizza. Poi però mentre stava per venire con me per entrare nella panetteria l’hanno chiamata ed è andata via”, ha raccontato ancor ala guardia giurata che girò il filmato alla stazione di Milano. Il suo video era stato poi consegnato dalla pm Maria Angioni ai Ris. Secondo gli esperti “esiste un’elevata compatibilità morfoscopica” tra Denise Pipitone e la bimba dei video.





Ai microfoni di ‘Chi l’ha visto?’ una giovane donna di origini romene ha spiegato di aver riconosciuto la donna del video. Mariana viene adottata da una famiglia italiana decide di conoscere i suoi genitori biologici e viene portata in un campo rom: “In questo campo ho riconosciuto una donna, da noi si faceva chiamare Florina. Non so se fosse il suo nome vero, non ho la sicurezza perché lì si chiamavano tutti con nomi diversi. Lei cucinava, sempre, mi sembrava abbastanza carina con me. Parlava italiano ma poco”.

Poi il colpo di scena. Mariana dice di aver conosciuto la figlia di questa donna: “Questa ragazza si confidò con me dicendomi che lei non conoscesse in realtà la sua famiglia biologica e non era a conoscenza nemmeno della sua età. Come può essere successo a me può essere accaduto a lei. Se quella donna nel video fosse la stessa che ho visto io così come la bambina… questa ragazza le somiglia tanto”. Dopo aver ascoltato la storia di Denise Pipitone e aver visto il video della guardia giurata Mariana riconosce la donna: “Si è lei! È lei!”.