“La verità? Sotto gli occhi di tutti”. Denise Pipitone, Piera Maggio parla chiaro: “Basta negare”

“Denise Pipitone NON si è rapita da sola! La verità è sotto gli occhi e orecchi di tutti. Solo di non vuol sentire , vedere e parlare , negherà sempre l’evidenza su questa vicenda”, firmato Piera Maggio. Il messaggio è comparso poche ora fa sulla bacheca della mamma di Denise Pipitone e che nel giro di poco ha fatto scoppiare una valanga di commenti. “Sono d’ accordo la verità è sotto gli occhi e le orecchie di tutti ma il problema è che determinate persone vengono messe sotto inchiesta per i motivi sbagliati e poi archiviate!” scrive un’utente.



“Provassero a metterli sotto inchiesta per i veri motivi chiedano conto delle intercettazioni chiarissime e delle loro contraddizioni sugli orari e sui movimenti di quella giornata e poi vediamo se verrebbero archiviati”. La Procura di Marsala ha accusato la televisione di aver depistato le indagini, ma a distanza di così tanto tempo di Denise Pipitone non si sa ancora nulla. Solo pochi giorni fa, sempre dal suo profilo Piera Maggio aveva sparato a zero.

Denise Pipitone, Piera Maggio continua a lottare



“Dopo tanto rumore, il silenzio fa paura… specialmente se il tutto possa evolversi in oblio – ha scritto la mamma di Denise Pipitone – Ripongo tanta stima per quelle persone che aldilà della propria professione prima di tutto sono umanamente sensibili sul tema riguardante il sequestro di una bambina e rispettosi delle persone offese. Fra questi, il mio legale, una persona in cui credo e stimo da sempre per tutto il lavoro che ha svolto in questi 17 anni”.







E ancora: “Cercare di fare in modo che la verità emergesse in quelle aule dei Tribunali, nonostante l’evidenza, non è stato facile. Dietro c’è un lavoro incessante, immane, che spesso ci ha visti amareggiati, delusi e stanchi, giusto il tempo per raccogliere nuovamente le forze per continuare ad andare avanti. Voglio ringraziare tutto l’entourage al completo, professionisti che in questo periodo stanno lavorando per cercare nuovi elementi per andare avanti nella ricerca di Denise Pipitone e della verità”.

“Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, l’importante è crederci in quello che si fa, essere onesti, professionali e amorevoli nel lavoro che si svolge. Noi cerchiamo Denise Pipitone, vogliamo la verità e vorremmo che fosse un obbiettivo comune a tanti”.