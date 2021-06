Scomparsa di Denise Pipitone, a parlare è ancora Piera Maggio, mamma della bimba di Mazara del Vallo scomparsa nel 2004. La donna ha rilasciato alcune dichiarazioni di fronte alle telecamere del programma in onda su Rai 2, Ore 14. Piera Maggio prova a fare chiarezza in seguito alle dichiarazioni rilasciate in tv dall’ex marito Toni Pipitone.

La mamma della piccola Denise ha di recente lanciato un nuovo allarme, in riferimento alle migliaia di foto che circolano online e che sono associate alla piccola scomparsa: “Le segnalazioni vanno fatte alle autorità del posto dell’avvistamento, polizia e carabinieri. Alle autorità preposte che vi lavorano, al legale avv. Giacomo Frazzitta, alla famiglia stessa e Chi l’ha visto? No ad altri che invece non sono autorizzati a ricevere delle segnalazioni. Per quanto riguarda quello che è successo, non siamo fessi. Andremo avanti assolutamente nelle sedi opportune”.

Piera Maggio continua a rilasciare interviste e porre chiarezza sulla dolorosa scomparsa della figlia, e durante l’ospitata nel programmo di Ore 14, ha affermato qualcosa sull’ex marito Toni Pipitone: “Lui non c’entra niente col sequestro di Denise, non voglio assolutamente che si pensi una cosa del genere. Ma devo dire un’altra cosa: sono state dette tante inesattezze e così sono costretta ad intervenire. Perché sei uscito fuori dopo 17 anni, visto che non volevi che si facesse il tuo nome e che non sei stato mai presente? Non ci siamo dati una spiegazione”.





Dunque per Piera Maggio un solo obiettivo: “la ricerca di Denise. Ma oggi sono qui, dopo essermi confrontata con mio figlio Kevin, per mettere dei punti ad alcune dichiarazioni rilasciate dal mio ex marito, Toni Pipitone”. E ha aggiunto: “Toni Pipitone l’ho conosciuto che ero molto giovane, l’ho sposato a 18 anni”. E ancora: “Ha cresciuto Denise da quando aveva 2 anni, lui è andato via da Mazara quando mio figlio più grande aveva tre anni per lavorare in Toscana ed è tornato quando ne aveva 10”.

“Ha quindi vissuto 7 anni fuori, ci vedevamo due volte all’anno. Forse ha dimenticato che in questi setti anni mi aveva lasciato o di dire che il nostro matrimonio era più una apparenza che altro”. Piera Maggio in ultimo ha affermato: “Voglio chiarirlo per volere di Kevin, che ha ritenuto opportuno che facessi questa intervista e puntualizzassi queste cose. Toni ha ricevuto una chiamata dal figlio dopo una delle prime interviste rilasciate ultimamente, in cui gli ha detto di fermarsi e non dire quello che non era vero. Mi dispiace per tutto questo”.