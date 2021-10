Denise Pipitone, nuovo Age Progression diffuso dalla madre della bambina scomparsa 17 anni fa. Denise compie 21 anni il 26 ottobre e il post di Piera Maggio arriva puntuale. Dopo il grido di protesta “Denise non si archivia”, la madre della bambina scomparsa da Mazara De Vallo nel 2004 ha reso nota l’elaborazione realizzata al computer che mostrerebbe il volto attuale della figlia.

A corredo del post diffuso da Piera Maggio su Facebook, il messaggio: “Il nuovo Age Progression di Denise 2021. Come potrebbe essere oggi. Attenzione è un immagine di ricostruzione. Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione dalla dott.ssa Paloma Joana GALZI, Forensic Imaging Specialist, Alexandria VA, US. attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello. Ringraziamo per il lavoro svolto”.

Sono trascorsi 17 lunghi anni da quando Piera Maggio non ha più riabbracciato la figlia. All’epoca della scomparsa, ovvero il 1 settembre 2004, Denise aveva circa quattro anni e infatti il post condiviso sul social da Piera Maggio rinnova i dati della figlia, ovvero il giorno della nascita, il 26 ottobre 2000 e il giorno della sua scomparsa.





Due ricorrenze diametralmente opposte che lasciano riaffiorare tanti sentimenti contrastanti, perché alla luce dei 17 lunghi anni trascorsi, sul caso della scomparsa di Denise Pipitone Piera Maggio e Pietro Pulizzi non sanno ancora cosa possa essere successo alla figlia.

Ne post diffuso attraverso il social da Piera Maggio, non solo appare la nota foto che ritrae la piccola Denise ancora avvolta dal caldo abbraccio materno, ma anche l’elaborazione del volto di una ragazza di 21 anni, quello che avrebbe Denise oggi. Capelli castani e lunghi e un sorriso inconfondibile, quello che tutti hanno già imparato a riconoscere da tempo.