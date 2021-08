“Lo facciamo per lei”. Denise Pipitone, è successo a 17 anni dalla scomparsa. La decisione a Mazara del Vallo

Denise Pipitone è scomparsa nel nulla da Mazara del Vallo da ormai 17 anni, infatti nella giornata del primo settembre ricorrerà l’anniversario della sua sparizione, avvenuta nel 2004. E per tenere alta l’attenzione sulla piccola e non dimenticarla mai è stata lanciata un’iniziativa suggestiva e simbolica. E saranno sicuramente in tanti a prendere parte a questo evento, supportato dalla stessa famiglia della bimba siciliana. I suoi genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi hanno infatti collaborato a questa iniziativa.

Giorni fa la mamma di Denise Pipitone è stata colpita da un gravissimo lutto. Ha chiuso per sempre i suoi occhi il suo papà, nonno della bambina. E lei ha scritto: “Non c’è età che tenga per l’amore dei figli per i genitori. CIAO PAPA’ RIP”. Parole intrise di dolore, che non potevano che andare incontro ai messaggi di cordoglio e alla vicinanza di molti utenti. Tra questi si legge: “Sentite condoglianze Piera…avrei voluto tanto che vedesse il ritrovamento della sua piccola Denise”. Un altro dolore immenso.

Ad aver voluto fortemente l’iniziativa è stato don Davide Chirco, che è responsabile del seminario vescovile della Diocesi e del servizio di pastorale vocazionale. Questo il messaggio apparso anche sul profilo Facebook della madre di Denise Pipitone: “Accendiamo una luce di speranza per Denise. Passaparola per Denise. Il prossimo primo settembre sarà il 17esimo anniversario del rapimento di Denise Pipitone. Mazara del Vallo non dimentica e non vuole dimenticare! Per questo motivo desidero farmi promotore di una proposta”.





E poi l’annuncio è proseguito così: “Martedì 31 agosto sera invito tutti a deporre sul davanzale della propria finestra un lumino o una candela e postarla sui social con l’hashtag #17annisenzaDenise. Per chi è credente, può unire a questo gesto anche una speciale intenzione di preghiera per Denise Pipitone e la sua famiglia. Questo è un semplice segnale che vuole fare da monito a tutti coloro che sanno e non parlano per paura. Ma vuole anche essere un momento di forte unità e vicinanza a Piera Maggio e Pietro Pulizzi”.

L’annuncio sull’evento dedicato a Denise Pipitone si è concluso con queste parole: “Piera Maggio e Pietro Pulizzi sono segnati da un dolore che dura ormai da troppo tempo. Condividiamo tutti e facciamo condividere! Promotore iniziativa Don Davide Chirco in collaborazione con Piera Maggio e Pietro Pulizzi”. E in tanti hanno già accolto questo invito.