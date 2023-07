“Orrore a domicilio” La denuncia del Gambero Rosso: “Attenti a quello che mangiate”

Allarme tra i consumatori, arriva l’appello. L’uomo è ciò che mangia: la citazione presa dal mondo della filosofia potrebbe essere più che calzante, soprattutto in un’epoca in cui l’attenzione alla qualità del cibo procede di pari passo con le attività di sensibilizzazione per il benessere psico-fisico della persona. Riflettori accesi sulla formula del delivery food, ovvero della consegna a domicilio delle pietanze ordinate comodamente da casa. Quali i rischi che si celano per la salute? A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato il Gambero Rosso, ma in particolar modo Laura Panzironi, responsabile del Laboratorio SiLa specializzato in analisi microbiologiche alimentari. La notizia è stata diffusa in un articolo disponibile sul sito Il Gambero Rosso poi ripreso anche su Il Paragone.

I rischi della consegna a domicilio dei cibi, lo studio. La formula del delivery food è ormai tra le più diffuse e utilizzate, ma alla luce delle recenti indagini si è scoperto qualcosa che consumatori e fruitori del servizio potrebbero aver sottovalutato. Come si apprende anche sul sito Il Paragone in un articolo dedicato all’argomento, Laura Panzironi, responsabile del Laboratorio SiLa specializzato in analisi microbiologiche alimentari, ha condotto un accurato esame di “una delle sacche adibite al trasporto alimentare di Glovo, una delle principali aziende che si occupano di questo tipo di servizi”.

Leggi anche: “Non mangiateli”. Due prodotti ritirati dai supermercati: l’allarme del ministero della salute





I rischi della consegna a domicilio dei cibi, lo studio: cosa è emerso

Alla luce dell’indagine, si legge nell’articolo de Il Gambero Rosso, è emerso che “sul fondo e sulle pareti laterali del box sono state trovate più di 200 colonie di batteri. Per avere un’idea di quanto fosse sporco – sebbene alla vista e all’olfatto sembrasse pulito – basta pensare che è il triplo di quelle che possono essere trovate sul pavimento di un ristorante quando durante un controllo sanitario verrebbe bocciato perché troppo sporco“.

Inoltre, sempre in seguito all’inchiesta pubblicata sul mensile Gambero Rosso, si apprende che a tal proposito evidente rilievo acquista anche la questione dello stato di conservazione degli alimenti. Le procedure HACCP in tal senso parlerebbero chiaro: “gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi devono essere trasportati da 60°C a 65°C, mentre gli alimenti deperibili da consumarsi freddi devono stare a una temperatura non superiore ai 10°C”.

Un secondo aspetto, poi, riguarderebbe anche i mezzi grazie ai quali avviene, nella pratica, il trasporto e la consegna delle pietanze. I mezzi in questione, si sottolinea ancora nell’articolo, dovrebbero essere “muniti di contenitori con attestazione ATP (Accord Transport Perissable) che esistono in commercio, anche se per le loro dimensioni possono essere trasportati da moto o autocarri, ma non da scooter o biciclette”. Se da un lato l’uso delle biciclette riduce sensibilmente l’impatto ambientale, queste non sarebbero “adatte a supportare gli strumenti più idonei a rispettare protocolli di sicurezza come la catena del freddo”. A questo si ggiunge anche il contenitore spesso in cartone quindi meno ermetico, che sembrerebbe dunque essere maggiormente esposto a contaminazione.