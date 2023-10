Tra poco saranno passati 16 anni esatti dal giorno in cui, in una casa di Perugia, venne uccisa la studentessa inglese Meredith Kercher. Era il primo novembre 2007 quando il suo cuore smise di battere. Le attenzioni degli inquirenti si concentrarono subito sulla coppia di fidanzati formata da una ragazza americana, Amanda Knox, ed il suo fidanzato Raffaelle Sollecito. Il 5 novembre Amanda Knox venne portata in questura per essere sentita come persona informata sui fatti e solo in seguito venne accusata del delitto assieme a Raffaele Sollecito e Patrick Lumumba, il titolare del bar dove Amanda lavorava.

Lumumba che venne tirato in causa proprio da Amanda. Secondo dichiarazioni di quest’ultima, dimostratesi poi false, si sarebbe trovato nel luogo del delitto la sera dell’omicidio. Le accuse erano poi cadute perché era stata verificata la non veridicità. Eppure quei giorni segnarono per sempre l’esistenza dell’imprenditore.





Amanda Knox, la Cassazione: processo per calunnia da rifare

Lumumba che è il protagonista di questo nuovo capitolo della storia sul delitto di Perugia è stato scritto. La Cassazione ha stabilito che il processo con il quale Amanda Knox era stata condannata a tre anni di carcere per calunnia a Patrick Lumumba nell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio di Meredith Kercher è da rifare. I giudici hanno infatti disposto un nuovo processo, a Firenze.

L’impugnazione è avvenuta sulla base di una pronuncia della Corte europea per i diritti dell’uomo. “Siamo davanti a un quarto grado di giudizio. La decisione della Cedu ha avuto come riverbero l’annullamento della sentenza con la riapertura del processo – commenta all’Adnkronos l’avvocato Carlo Pacelli, difensore di Lumumba, che aveva chiesto il rigetto del ricorso – Si immette così nel nostro sistema questo nuovo istituto, e credo sia uno dei primi casi”.

Una ferita che ancora non si chiude e per uno dei casi più controversi della storia. Sedici anni dopo l’omicidio resta ancora un mistero che abbia ucciso Meredith, visto che l’unico reo, Rudi Guede, è stato condannato a 30 anni (ma da tempo è uscito dal carcere) per concorso in omicidio.