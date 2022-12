“Cosa è saltato fuori”. 17enne morto sul monopattino alla vigilia di Natale, la scoperta choc su Davide

Grande dolore per la Davide Felix, il giovane morto in monopattino la mattina della vigilia di Natale. Davide Felix era un grande asspsssionato musica, amava il calcio è frequentava la classe 2 B indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing dell’istituto tecnico “Grazia Deledda” di Lecce. I compagni di classe e della sua scuola lo ricordano come “un’anima bella, ora è un Angelo e starà per sempre con noi!”.

Dopo la prematura scomparsa, sul corpo di Davide Felix è stata disposta l’autopsia e si è scoperta la causa del decesso. Il 17enne soffriva di una malformazione cardiaca presente già dalla nascita. Il ragazzo, amato e benvoluto da tutti, è morto a causa di una fibrillazione atrio ventricolare, un infarto.

Davide Felix morto sul monopattino, la scoperta dopo l’autopsia

Lacrime scendono sul viso degli amici di scuola e d’infanzia, dolore lancinante nello sguardo e nel cuore di mamma, papà e del fratello. Tutti stentano ancora a credere a quanto accaduto la mattina della Vigilia di Natale. I funerali di Davide Felix si sono svolti il 28 dicembre nella piazzetta della Chiesa Mater Ecclesiae di Castromediano.

“E’ stato così triste vederti partire in quel giorno. Tu sei andato e ci hai lasciato per vivere in un mondo migliore. Resta con noi la certezza che sarai sempre nel nostro cuore”, è il ricordo dei genitori nel manifesto funebre del giovane. L’associazione sportiva Sporting Club di Lecce ha attivato una raccolta fondi per la famiglia. Sui social il ricordo commosso degli amici, increduli per aver perso un amico così speciale: “Pace alla tua anima fratello mio”, “Non ti dimenticheremo mai”, “Ti vogliono bene, per sempre”, “Proteggici da lassù”, si legge sui social.

Il decesso di Davide Felix è avvenuto la mattina della vigilia di Natale a Castromediano, piccola frazione di Cavallino, in provincia di Lecce. Il giovane si trovava sul suo monopattino e improvvisamente si è accasciato ed è morto. La comunità è sotto choc. Tutto è successo in pochi istanti: il ragazzo si è sentito male e nella caduta aveva sbattuto il capo contro l’asfalto.